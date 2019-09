"Lo único que pido es que no quede impune el crimen"

El crimen ocurrió el 29 de noviembre de 2018, en el interior de la casilla que la víctima de 34 años cuidaba todas las noches ubicada en calle Godoy a la altura de Carlos Gardel. Fue un conocido quien a las 23:30 alertó a la Policía tras haberlo hallado a Reucán asesinado e inmediatamente se comenzó a trabajar en el lugar. Sin embargo, Edith aseguró que todavía no hay sospechosos ni personas vinculadas con la investigación judicial.

“A mi hermano lo asesinaron, lo dejaron tirado adentro de la casa que él cuidaba y nadie vio nada. Lo golpearon, le pegaron con un garrote en la cabeza y lo apuñalaron, recibió una en el corazón. Según lo que supimos le dieron 16 puñaladas más. Después le pasaron una manguera por el cuello y lo dejaron tirado. La manguera la pasaron por un tirante y se la pusieron de mordaza. No entiendo qué problema tenían con él”, sostuvo Edith y agregó: “Lo único que pido es que no quede impune. Lo primero que se empezó a decir es que se había suicidado, pero esto fue claramente un crimen”.

“Lo que queremos es tener al menos la tranquilidad de que las personas que hicieron esto están pagando. Que no vuelvan a hacerle más nada a otras personas", dijo Edith, hermana de Ceferino Reucán, asesinado en 2018.

“Él no era una persona mala, no estaba metido en las drogas por lo que no pudo ser un ajuste de cuentas, no andaba robando, nada. Era una persona que laburaba”, contó la mujer y confió que “hoy en día mi sobrino de 10 años esta con el trauma de que espera volver a ver a su papá. No solo lo asesinaron a él, sino que a toda nuestra familia la mataron en vida. No entiendo quién fue la persona o quienes fueron ni por qué lo hicieron, necesitamos una respuesta y que se haga justicia”.

“Me gustaría que si alguien sabe algo que se acerque a la Justicia y aporte datos. Pido que quien haya hecho esto esté tras las rejas porque no tuvo piedad al matar a mi hermano, no me importa quién haya sido. Quisiera poder mirarlo alguna vez a la cara y preguntarle por qué le hicieron esto”, concluyó Edith.

