Locura PS5: el CEO de Sony dice que "está absolutamente todo vendido"

PS5.jpg

"De todas las cosas que he aprendido este año, una es que no planearía hacer otro lanzamiento de consola grande en medio de una pandemia global [...]" dijo el responsable de Sony. La pandemia y el hecho de que millones de personas estén encerradas en sus casas no tiene relación con la falta de stock. Desde la empresa expresaron que la forma en la que llevaron la consola al mercado quizás habría variado ligeramente y habrían tenido algunas unidades extra, pero no muchas. Sony aseguró que la falta de stock se debe por la popularidad de la consola y no por las dificultades para fabricarla.

La pandemia obligo a rediseñar los procesos de construcción de la nueva consola. Según Jim Ryan, tuvieron que dar indicaciones a los técnicos de las fábricas en Asia mediante videoconferencias desde Japón y Estados Unidos. La fabricación de un producto de alta ingeniería como los es una consola de nueva generación obliga a prestar atención a extensos y detallados documentos técnicos con todas las instrucciones, medidas y procesos. Habitualmente, y en condiciones normales, los ingenieros y desarrolladores van a las fábricas para comprobar y ayudar en primera persona con las primeras unidades y su ensamblaje algo que fue descartada por completo a causa de la pandemia por lo que este proceso fue en forma virtual.