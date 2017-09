La filial Neuquén de Madres de Plaza de Mayo convocó a movilizarse hoy a las 17 y exige al Estado la aparición con vida del artesano.

"Ya no se qué palabras puedo usar para todo esto porque realmente no puede suceder una cosa así en el siglo XXI con todo el aparato que tienen los gobiernos. El Gobierno tiene que encontrarlo", aseguró Lolín Rigoni en diálogo con LM Neuquén.

La representante de las Madres aseguró que el Estado tiene la función de garantizar la seguridad de los ciudadanos: "Lo que ha pasado es que se les ha dado demasiada autoridad a esas fuerzas. Uno de los jefes de Gendarmería dijo que la orden fue de (Pablo) Noceti para que reprimiera. Da la impresión que se ocultan o callan cosas", expresó.

Por otro lado, se solidarizaron con la familia del joven artesano: "Esa incertidumbre que se vive cuando desaparece un hijo hoy la esta viviendo la familia de Santiago, dónde está, qué come. Hasta que no lo vivís, no sabes lo qué es", agregó.

Hoy se realizarán marchas en todo el país a un mes de la desaparición de Maldonado. En Neuquén la convocatoria es acompañada por la Confederación Mapuce de Neuquén, Asamblea por los Derechos Humanos, ATEN. ADUNC, ANEL, SEJUN y el Centro de Estudiantes del IFD 12.

La movilización será desde las 17 en el Monumento a San Martín. En Cipolletti será a las 17.30 en la Plaza San Martín y en San Martín de los Andes a las 17.30 desde la rotonda YPF.