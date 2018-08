Ángel López, a cargo de la prensa y difusión del sindicato de la Fruta, indicó a LM Cipolletti que su padre, Rubén López, tomó la decisión de renunciar a la conducción gremial y que mañana ofrecerá detalles en una conferencia de prensa.

“La renuncia la va a hacer pública mañana, y es indeclinable. Ya no pasará por discusión del Congreso. A mi papá le hicieron una cama, por algo salen a pedirle que se vaya ahora y no antes, porque esperaban que lo condenen y vaya preso, pero no pasó. Quieren quedarse con el sindicato”, contó el hijo del sindicalista.

La conferencia será mañana a las 10 en el Sindicato de la Fruta de Fernández Oro, ubicado en Avenida Cipolletti 400.

López enfrentó dos denuncias por abuso sexual, y en una fue condenado. También se lo investiga por malversación de los fondos de la Obra Social del Sindicato de la Fruta.

