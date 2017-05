En los últimos días, se dio a conocer una resolución del Boletín Oficial de que el ejecutivo nacional había renunciado a su soberanía sobre recursos naturales como garantía en la toma de deuda.

"Fue un decreto que se firma en el mes de enero de este año, cuando arranca el año, en el marco del Presupuesto que aprobamos en el Congreso los diputados y senadores cuando votamos el año pasado el Presupuesto autorizamos al gobierno nacional a poder endeudarse hasta en 20 mil millones de dólares, y cuando se sale a buscar créditos al mundo, obviamente todos los países ofrecen garantías y seguridad a quienes nos presten plata y de esa manera tratar de conseguir los intereses más bajos”, dijo el legislador.

"De ninguna manera afecta los recursos naturales del subsuelo de la provincia de Neuquén. De hecho, los recursos del subsuelo son provinciales, así que difícilmente la Nación los pueda dar en garantía, vos no podés dar en garantía la casa de tu vecino o una persona no puede dar en garantía lo que no es de él", explicó López.

En ese sentido, señaló que el gobierno nacional no va a perjudicar, ni afectar ningún recurso neuquino "porque de hecho la Constitución nacional dice que los recursos del subsuelo son de las provincias", agregó y concluyó: “queremos trasmitirles tranquilidad, tanto al gobernador como al pueblo de Neuquén”.

Embed Sapag y Pereyra hicieron la vista gorda para que OPS (y otras empresa truchas K) lavaran plata en petróleo y ahora se hacen los sorprendidos — Leandro Lopez (@lopezleandrog) 2 de mayo de 2017

Por otro lado, López sostuvo que la situación de los despedidos de OPS es compleja. “Yo en su momento la denuncié por lavado de dinero. Es una empresa que se desarrolló bajo el paraguas del kirchnerismo sin demasiadas justificaciones”, informó.

“Todo lo que pasaba en el petróleo en la provincia de Neuquén no escapaba al control del sindicato, el sindicato y el gobernador, en aquel momento Jorge Sapag, sabían que estas empresas no eran empresas solventes, sabían que eran empresas fantasmas y hoy no se pueden hacer los distraídos o los sorprendidos de lo que terminó pasando”, añadió.

“Acá nada de lo que pasa en el petróleo neuquino escapa al conocimiento del sindicato ni escapa al conocimiento del gobernador. Así que, ellos se deberán hacer cargo”, concluyó.