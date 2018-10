Sin peluca ni toga, la joven jueza critica a un Poder Judicial al que le cuesta aggiornarse a la época y en el que hoy los jueces están bregando por una suba salarial en medio de la crisis. Además, asevera que la intangibilidad del salario de los magistrados es un privilegio que no se puede seguir manteniendo en estos tiempos.

¿Puede trabajar de corrido el Poder Judicial?

Se puede trabajar de corrido, pero no es necesario porque realmente en el fuero penal la carga de trabajo que tenemos no lo requiere. Pero cuando se dan casos como el de Fernanda Pereyra donde había tanta prueba y que involucraba la participación de un jurado popular, una posibilidad era hacer el juicio de corrido para que la gente no estuviera retirada de su vida cotidiana durante mucho tiempo, porque si no hubiéramos estado un mes con el jurado en la ciudad judicial.

¿A los jueces les sigue costando darse a entender a la gente?

A la Justicia no le gusta estar asociada con la función pública, de hecho, a los jueces no les gusta la idea de ser funcionarios públicos, que se debata la intangibilidad del salario o la inamovilidad en el cargo. Esta es una conformación cultural que a nosotros nos atraviesa, que no podemos negar y de la que nos tenemos que hacer cargo.

—¿El juicio popular les robó un lugar clave a los jueces?

Me robo unas palabras de Alberto Binder (presidente de Inecip) que dice que el gremio de los abogados ha sido la corporación más exitosa a lo largo de los siglos, por lo menos en la Argentina, para preservar su lugar de privilegio y poder. Si vienen doce personas con características distintas a las mías, de una clase social distinta a la mía y decide en pie de igualdad conmigo, molesta. Yo esto lo veo desde el temor a que todos se den cuenta de que esto que hago (como juez) no requiere tanta ciencia exacta como a veces nos gusta hacer pensar que requiere. Sí requiere mucha técnica a los abogados.

—¿Le ha dado más transparencia a la Justicia el juicio por jurados?

Es cierto que da más transparencia porque ven cómo trabajás, ven cuánto trabajás y cómo lo hacés. En todos los juicios por jurados, el jurado ha terminado conmocionado, ya sea que absuelva o condene, porque es tremendo decidir sobre la vida de otros. Esto como sistema judicial enriquece y mucho porque hay doce personas que ven que no es tan fácil decidir si es culpable o no culpable.

¿Tiene mucha carga de trabajo un juez?

Yo no tengo ningún inconveniente en decir que no estoy tapada de trabajo. Me parece que es una gran ventaja tener un juez o jueza que pueda pensar las decisiones que va a tomar. No creo que la ciudadanía quiera una jueza que esté las 24 horas con una audiencia detrás de otra, porque revienta a los dos días. Ahora, nos tenemos que hacer cargo de que tenemos una situación de privilegio.

¿Cómo analiza esto de que hay jueces que quieren cobrar más?

La base de un juez de garantías es de 120 mil, en este contexto, no puedo hablar por los demás, pero la discusión salarial es la última que yo daría. Los funcionarios judiciales trabajamos seis horas al día, tenemos condiciones óptimas de trabajo y buenos salarios. El tema salarial tiene que ir a la cola, sobre todo en la situación actual del país, porque no me parece una prioridad y no nos estamos muriendo de hambre. Y nosotros, que debemos administrar la violencia del Estado, podríamos generar discusiones que vayan de la mano con las demandas sociales que existen y de cómo nos ve la ciudadanía y que no podemos obviar.

¿Se debe replantear la intangibilidad del salario?

Hay que rediscutir la intangibilidad de los salarios de los magistrados. Creo que es un privilegio que tiene que ver con el diseño de un Poder Judicial que no es del siglo XXI. Además, hay que revisar el perfil de los jueces que queremos, revisar cómo se rinde cuentas, en qué se van los recursos. El fuero penal es el que porcentualmente tiene la mayor cantidad de empleados, pero no es el que más carga procesal tiene. Afortunadamente, porque si no, estaríamos viviendo en una sociedad mucho más violenta. Todo esto hay que planteárselo, pero muchas veces no damos el espacio.