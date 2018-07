Los 12 chicos y su DT contaron sus días en la cueva

La conferencia de prensa, que se pautó que duraría 45 minutos, fue transmitida por la televisión local. El equipo de fútbol infantil se presentó y Ake, el entrenador, de 25 años, fue el primero en hablar. Los tres oficiales de la Marina tailandesa que se quedaron con los chicos en la cueva estaban junto a ellos.

Respecto de por qué entraron a la cueva, el entrenador dijo que fue acordado entre todos. “Nunca habíamos estado en la cueva. No entramos por el cumpleaños de Nite”, aclaró, como había trascendido. “Vimos entrar agua en la cueva y quisimos salir. Sabíamos que estábamos atrapados en nuestro camino de regreso. Tuvimos que nadar. Todos podemos nadar. No era cierto que no sabíamos nadar, después del fútbol hacemos actividades de natación”, aseguró. Pero no se dieron cuenta de cuán lejos estaban de la boca de la cueva. El DT recordó que uno de los chicos gritó y preguntó si estaban perdidos, a lo que él le respondió que no y que iban a salir con cuerdas.

“¿En qué pensaron cuando tenían hambre?”, fue otra de las preguntas. Uno de los nenes contestó: “En arroz frito”. Sobre los días que pasaron solos, el entrenador dijo que escuchaban “el agua que se elevaba hacia nosotros. Subió casi 3 metros. No podíamos escuchar la lluvia afuera”.