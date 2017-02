Los acusaron de violación y zafaron por un video

Mendoza

Una mujer denunció a un taxista y a un empleado municipal de haberla violado, pero cuando ellos presentaron un video del presunto trío sexual que mantuvieron, fueron liberados. El hecho por el que los hombres fueron imputados sucedió el viernes 20 de enero en Las Heras, Mendoza.

El chofer y el trabajador estatal salieron a tomar algo a un bar con la denunciante, de 26 años, que a su vez era la ex mujer de un amigo de ambos, y terminaron juntos en la casa de ella. Horas después, la mujer salió semidesnuda de su domicilio, tomó un taxi y se dirigió hasta un control policial donde acusó a los dos hombres de haberla violado. Tras radicar la denuncia, policías fueron a la casa de la mujer y encontraron a los acusados, quienes todavía estaban en el lugar.

“Si bien en un primer momento hubo elementos para sostener la imputación, tras profundizar la pesquisa se llegó a la conclusión de que existen dudas para pensar que se trató de una violación”. Fiscal Darío Nora

Al detenerlos, el taxista y el trabajador municipal aseguraron que habían mantenido relaciones sexuales consentidas con la mujer. Como prueba de su testimonio presentaron un video filmado con un celular del presunto trío sexual que habrían mantenido con la joven. Tras la revisión de las grabaciones, y luego de que la pericia médica indicara que la denunciante no presentaba daño vaginal (aunque sí algunas escoriaciones en las manos y en la espalda), la Justicia sostuvo que no había elementos suficientes para dictarlez a los acusados la prisión preventiva, por lo que fueron liberados tras el pago de una fianza de 15.000 pesos.

El fiscal Darío Nora entendió que no existen elementos para sostener la imputación, debido a que no hay pruebas que acrediten que los acusados cometieron un delito sexual. No obstante, los hombres quedaron imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser dos o más personas.

De los seis videos presentados por los acusados como prueba de que la relación sexual fue consentida, tres son de un encuentro ocurrido tres días antes entre la mujer y uno de los imputados, y los restantes fueron de la noche del hecho.

En el último de los videos de la noche del 20 de enero se puede observar a la mujer y a los dos hombres teniendo sexo en el baño. En un momento se la escucha a ella hablando sobre la situación y algunos segundos después la joven le pregunta a uno de los hombres: “¿Me convidás jugo?”.