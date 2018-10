“Te da mucha bronca, me cuesta entender que no te dejen pasar”, aseguró Alberto Chávez, conductor del servicio que presta el organismo dependiente del Ministerio de Salud.

La bronca de los responsables del sistema de emergencia de la ciudad es compartida por los propios vecinos, que continuamente reflejan esta situación en las redes sociales. Pese a tener todas las balizas y la sirena encendida, los automovilistas no dejan pasar a la emergencia que viaja en código rojo hacia el hospital.

“La ambulancia tiene su paso y es necesario que la gente lo interprete. Cuando llevamos las balizas y la sirena, es porque hay una persona cuya vida corre riesgo que debemos trasladar”, dijo Chávez en declaraciones a LU5.

El conductor de ambulancias contó que la situación los alarma y que desde hace tiempo que piden colaboración no sólo en los medios sino también a través de Whatsapp, Facebook y otras redes sociales.

“La gente no te cede el paso. Te da mucha bronca. Nosotros no vamos apurados a entregar mercadería, estamos tratando de salvar una vida. Me cuesta entender por qué lo hacen. Encima también están los vivos que se te pegan atrás para ir rápido”, agregó.

En su inicio, hace 6 años, el SIEN se conformaba por sólo una ambulancia (cedida en ese entonces por el Hospital Bouquet Roldán) y cuatro integrantes dentro de las dotaciones, compuestas de médico, enfermero, chofer y camillero de la unidad.

20.000 asistencias al año prestan las unidades móviles del SIEN en Neuquén.

Lo hacen en eventos de concurrencia masiva, desastres naturales y situaciones de relevancia provincial, incendios forestales, operativos en rutas, invierno y verano y fiestas populares.

