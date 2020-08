Los avances de la tecnología durante los 15 años que Messi jugó en Barcelona

-> Messi debuta en la temporada 2004-2005

Messi debutó en un partido oficial contra el Espanyol el 16 de octubre de 2004. Tenía 17 años y Frank Rijkaard le dio la alternativa. Marcó su primer gol ante el Albacete en la jornada 34 de esa misma Liga, convirtiéndose en aquel momento en el jugador azulgrana más joven en lograrlo. Con el pie izquierdo, claro. De la mano de Ronaldinho, el Barça ganó aquella Liga, rompiendo cinco años de sequía. El rosarino disputó 9 partidos.

El debut de Messi en el Barcelona y su primer gol

Facebook

Mark Zuckerberg mostraba por primera vez al mundo una red social diseñada para intercambiar una comunicación entre las personas y compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. ¿La primera gran red social?

Google

Google presentó Gmail y revoluciona el del correo gratuito en 2004 al ofrecer una casilla de correo de 1 GB. Hasta entonces, los dos líderes en webmail ofrecían mucho menos: la casilla de Hotmail era de 2 MB y la de Yahoo!, de 6 MB.

Ipod.jpg

iPod de Apple

Los dispositivos de audio personales agregarían más memoria, vida más larga de la batería y nuevas características. El éxito de iTunes de Apple como “almacén de música” que afirmaba haber vendido más de 100 millones de canciones antes de acabar 2004.

Blogs

Los blogs y el crecimiento sin precedentes experiementado, incluso, un papel relevante en hechos históricos como elecciones presidenciales y llamando la atención a las grandes corporaciones mediáticas.

La revolución inalámbrica (Wireless revolution)

La extensión de la alta velocidad en Internet a través de redes inalámbricas de banda ancha cambiaba radicalmente los sistemas de comunicación y acceso a la información. Llega la revolución inalámbrica de entretenimiento digital y diversión multimedia. La conectividad wireless, además, desembarcaba en hogares, pequeñas y medianas empresas y espacio personal.

Sistema Divx

El sistema de compresión de vídeo DviX una revolución similar a la que vivió la música con sistema de compresión. El DviX posibilitaba que una película ocupe tan poco espacio que se podía empezar a compartir vía internet o grabarla en un CD.

skype.jpg

Skype

De los creadores del famoso Kazaa, llegaba Skype, un sistema de voz sobre IP basado en tecnología peer-to-peer. Mediante Skype, un usuario podía mantener una conversación gratuita con otros con calidad telefónica.

Consolas

Nintendo DS -con dos pantallas, una de ellas sensible al tacto; podía correr los juegos desarrollados para el Game Boy Advance- y la PlayStation Portable de Sony, capaz de reproducir música o películas almacenadas en sus discos rígidos de 1,8 GB. Dos placas de aceleración de video tridimensional presentadas en 2004: la ATI Radeon X850 y la Nvidia GeForce 6800, ideales para disfrutar de los videojuegos, todos de acción en primera persona: Unreal Tournament 2004, Doom III y Half-Life 2. El otro título de este género que esperaban con ansias los usuarios de la consola Xbox y Halo 2, que vendió 2,5 millones de copias en un solo día.

2005

Pantalla plana

Ninguna otra tecnología era tan esperada, por tanto tiempo, como las pantallas planas TV.

Youtube

El 10 de agosto de ese año los usuarios veían por primera vez una plataforma donde podían subir y compartir videos. Creado por Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley se convirtió en un éxito. Años más tarde fue vendida a Google por mil millones de dólares.

El primer video publicado en la historia de YouTube

Temporada 2005-2006: el segundo año de Lionel Messi en el primer equipo catalán arrancó con el título de la Supercopa de España. En la Champions League se estrenó, por fin, ante el Udinese. Acabó jugando 25 partidos, que ya eran muchos, y celebró 8 goles repartidos entre Liga, Copa del Rey y Europa. El Barça acabó la temporada ganando la Champions League y la Liga.

Goles de Messi en 2005-2006-2007 con relatos

2006

Nintendo Wii

El 19 de noviembre de 2006 Nintendo estrenaba una consola doméstica. Introdujo el juego por control de movimiento para una amplia audiencia de fans de la marca.

Windows Vista

Microsoft daba a conocer en el transcurso del 2006 Windows Vista, el tan anunciado sucesor de su sistema operativo Windows XP. Vista era una revisión radical de Windows XP, con refuerzos en su interfaz.

Cámaras

Los usuarios podían acceder a cámaras reflex digitales a precios accesibles. Esas cámaras de lentes intercambiables ofrecían al usuario promedio una calidad cercana a la profesional.

2007

El iPhone

Llegaba el iPhone, uno de los dispositivos más innovadores de los últimos 30 años, no solo por sus funciones, sino por la plataforma y el acceso a herramientas creativas que aún proporciona.

EL-PRE~1.JPG

Pantallas LCD

El 2007 fue el año en el que el tubo de rayos catódicos dio paso a los televisores finos de tipo LCD. Las ventas de televisores LCD sobrepasaron al otro tipo de televisores por primera vez ese año.

Temporada 2006-2007: ya consolidado en el once titular, Messi celebró 17 goles, uno con la mano en el derbi, en 36 partidos. El 11 de marzo anotó un 'hat trick' en el Clásico del Camp Nou (3-3), siendo el jugador más joven en lograrlo ante el Real Madrid. Aquella temporada, el 18 de abril de 2017, Leo calcó en la semifinal de Copa ante el Getafe el gol de Maradona contra Inglaterra en el Mundial '86 en México. El equipo conquistó la Supercopa de España.

El PRIMER HAT-TRICK ⚽⚽⚽ de MESSI (Barcelona 3-3 Real Madrid)

2008

Macbook Air

Apple lanza al mercado lo que parece la laptop mas delgada y "explota" el mundo de la tecnología siendo lo mas innovador de ese tiempo.

tesla.jpg

Tesla roadster

Fue el primer coche deportivo totalmente eléctrico y el principio de una empresa que hizo historia en el espacio.

Internet Orbital

El 2008 también fue el año en que se ha desarrollado el primer protocolo de Internet que se puede utilizar en el espacio. En el mes de septiembre, un satélite consiguió devolver por primera vez de vuelta a la Tierra una imagen del Cabo de Buena Esperanza utilizando este nuevo protocolo

Temporada 2007-2008: Leo firmó un arranque goleador demoledor. Marcó al Lyon en Champions, un doblete al Sevilla en Liga, otros dos al Zaragoza, uno más al Levante y otro más Stuttgart en Champions. El 27 de febrero de 2008, Messi jugó su partido número 100. Las lesiones le imposibilitaron jugar más.

Lionel Messi The Emergance● All Goals ● FC Barcelona ● 2007/08 Season ● HD

2009

Bitcoin

Aparece el Bitcoin, la criptomoneda que utiliza un código complejo para crear una moneda única y verificable que se puede comercializar online y utilizar para comprar.

La PlayStation Portable Go (PSP Go)

Es la tercera revisión de la PlayStation Portable. Fue, el 30 de mayo de 2009. Sony apostó por las descargas digitales eliminando el soporte a UMDs.

Almacenamiento

Los discos duros o rígidos pasan a ser más rápidos que nunca, logran controlar su temperatura, tienen un mayor rendimiento temporal y logran una mejor performance, están libres de ruido y, sobre todo, consumen mucho menos energía.

Internet

Durante el 2009 se vivieron grandes revoluciones en Internet, por ejemplo explotó la demanda de aplicaciones online y los sistemas de migraciones de trabajo en disco duro hacia una plataforma en línea fueron la vedette de los usuarios. El término “Cloud Computing” o “Computación en Nube”, era cada vez más escuchado y captaba más adeptos día a día

El “Boom” de las NetBook, ultraligeros o mini portátiles

Se daba el boom comercial de estos productos sobre todo en los jóvenes que rápidamente optaron por adquirir una de estas máquinas, ya que son más pequeñas, menos exigentes y cumplen las expectativas de muchos como tener un acceso a Internet, un escritorio para instalar sus aplicaciones favoritas, acceso a mensajero y todo para el entretenimiento multimedia.

Temporada 2008-2009: ya con Pep Guardiola como DT y el 10 en la espalda, Messi duplicó su faceta goleadora. Pasó a 38 goles en 51 partidos. Anotó su primer 'hat trick' en Copa del Rey contra el Atlético. El 1 de febrero de 2009 y ante el Racing, entró en la historia al ser el autor del gol 5000 en Liga para el Barça. El 2 de mayo, marcó el 1-3 y el 2-5, en la goleada histórica (2-6) al Real Madrid. Aquella temporada, el Barça ganó la Champions, la Liga y la Copa, convirtiéndose en el primer club español en ganar el Triplete.

Lionel Messi: Goles_temporada 2008/2009 (HD 720p)

2010

Kinect

Permitió a los usuarios controlar e interactuar con la consola sin necesidad de tener contacto físico con un controlador de videojuegos tradicional, mediante una interfaz natural del usuario que reconoce gestos, comandos con voz y objetos e imágenes.

ipad.jpg

iPad

Fue diseñado por Apple. este aparato fue lanzado en enero del 2010, de tipo manual fue pensado para los usuarios que querían algo portátil y que fuera un poco más grande que un teléfono celular, así fue como esto ayudo a diferentes usuarios en sus labores diarias y en el trabajo.

Smartphones

Una primera fase de perfeccionamiento incluyó un organizador personal portátil, pero en ese momento su evolución fue tal que le permitieron al usuario viajar a cualquier parte con una oficina a cuestas.

El televisor de 3D

Ni siquiera cuando el televisor antiguo ha terminado por sucumbir completamente ante la opción de alta definición (HD) ésta está siendo reemplazada ya por 3D. Cambió completamente el sentido de grandes acontecimientos deportivos, con la irrupción de la tercera dimensión en la transmisión de la Fórmula 1 y el fútbol de algunas ligas europeas. Sin embargo, los sistemas de transmisión y el contenido en general no estaba diseñado para tal tecnología.

Temporada 2009-2010: ese año arrancó para Messi con el título de la Supercopa de Europa y la Supercopa de España, camino del Mundial de Clubes y de su primer Balón de Oro. El 16 de enero de 2010, con 22 años, 6 meses y 23 días, se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 100 goles con el Barça. Tantos estelares como al Zaragoza en Liga y aquel póquer al Arsenal en Champions. Se proclamó máximo goleador histórico del Barça en Champions con 25. El Barça consiguió la Liga y Messi acabó con 47 goles en 51 choques, ganando el Pichichi y la Bota de Oro. El Barça también ganó la Liga.

Lionel Messi - All 47 Goals of the 2009-10 Season

2011

Tablets

Bastaba con estos dispositivos transportables para conectarse a internet y poder realizar transferencias de archivos, navegar y utilizar las aplicaciones y los servicios disponibles de la red. En este grupo, destacaban por aquel entonces el iPad de Apple y las tablets de la marca Toshiba y Samsung, porque contaban con el sistema operativo Android 2.2

Televisión inteligente

En el mercado ya se podía ver algunos modelos que tenían la capacidad de conectarse a Internet y ofrecer algunas alternativas de consulta tanto de programación, actualización del software del televisor y hasta conexión a redes sociales. A futuro, la televisión deberá tener un acceso total a Internet, con teclado o quizás una pantalla táctil.

iphone-4s.jpg

iPhone 4S

Fue un teléfono inteligente de gama alta desarrollado por Apple. Fue la quinta generación del iPhone, un dispositivo que combinaba una pantalla de 3,5 pulgadas, un teléfono móvil y diversas prestaciones. Su diseño exterior fue el mismo que el del iPhone 4, pero tenía notables mejoras en el hardware que permitieron que ese modelo tuviera más actualizaciones de software que su predecesor.

Temporada 2010-2011: Messi anotó 6 tantos más que el año anterior. Alcanzó los 53 goles en 55 encuentros: 12 en Champions, 31 en Liga, 7 en Copa y 3 en la Supercopa de España, llegando a ser por tercer año consecutivo máximo goleador de la Champions. El Barça ganó la Liga, la Champions y la Supercopa de España y Leo volvió a marcar en la final europea. Estaba desatado. 4 'hat tricks' y 12 dobletes.

Lionel Messi 2010-11 - All his 53 Goals (Real HD Quality).mp4

2012

iPhone 5

Cámara trasera, 1 GB de RAM, y presentado con 16, 32 y 64 GB de almacenamiento interno fue un terminal de 32 bits. Lanzaron tres modelos: el GSM A1428 para Estados Unidos y Canadá, modelo CDMA A1429 para Estados Unidos y Japón, y modelo GSM A1429 para el resto del mundo, que se diferenciaban entre sí por las redes soportadas.

whatsapp-portada.jpg

WhatsApp

Si bien la aplicación se lanzó en 2009 primeramente para iOS, y un año después para Android, se popularizó masivamente desde 2012.

Televisor de pantalla LED

Surgía la televisión LED que poseen un 30% mas de ahorro de energía que las de LCD.

Los vehículos de conducción autónoma

Los vehículos de conducción autónoma hacían uso de avances significativos en inteligencia artificial y tecnología GPS.

PlayStation 3

Presenta un diseño más delgado y con mayor potencia. Y a finales de año, Nintendo sorprendió con el lanzamiento de Wii U.

Temporada 2011-2012: en la última campaña de Pep, Messi alcanzó su cúspide goleadora con 73 tantos en 60 partidos. Por primera vez promediaba más de uno por encuentro. Su catálogo de acciones se ampliaba a un repóquer, dos póquers, 7 'hat tricks' y 12 dobletes. En Liga solo se perdió un partido por sanción. El equipo ganó la Copa, la Supercopa de España, la de Europa y el Mundial de Clubes.

Lionel Messi - 2011-2012 All 73 Goals *1080p*

2013

Playstation 4

Fue la cuarta videoconsola del modelo PlayStation. Formó parte de las consolas de octava generación. Fue anunciada oficialmente el 20 de febrero de 2013 en el evento PlayStation Meeting 2013 aunque el diseño de la consola no fue presentado hasta el 10 de junio en el E3 2013.10 Es la sucesora de la PlayStation 3 y compite con la Xbox One de Microsoft y la Wii U de Nintendo.

PS4.jpg

Impresoras 3D

Producir partes de autos, aviones, barcos y trenes con esta tecnología ya fue una realidad que poco a poco ganó su espacio y abarató costos de producción.

Relojes inteligentes

Para los que imaginaban trasladar su Smartphone a la muñeca había llegado el momento. Eso es lo que hicieron diversas compañías al intentar sacar al mercado relojes inteligentes que incluían diversas aplicaciones como correo electrónico, música, Bluetooh , Wi Fi, mensajes, y más.

Análisis del comportamiento humano usando celulares

La “big data” o conjunto de información trasmitida a través de redes de comunicación, podía enmarcar estadísticas y analizar la manera en que los usuarios utilizan ciertos dispositivos, en este caso, los teléfonos celulares.

Temporada 2013-2014: el Argentino Tata Martino relevó a Tito Vilanoba. Arrancó ganando la Supercopa de España. Con un 'hat trick' al Valencia en Mestalla, Messi se erigía en el jugador con más goles fuera de casa en la historia de la Liga. El 22 de enero de 2014, alcanzó los 400 partidos oficiales con el Barça. 337 goles le contemplaban ya, superando el récord de Zarra como máximo anotador para un club español en competiciones oficiales.

Lionel Messi ● All 41 Goals in 2013-2014 ● With Commentary

2014

4K

Surgen las transmisiones en un superformato de alta resolución con nuevos televisores.

oculus-rift.jpg

Oculus Rift

Unos dispositivos de realidad virtual de gran calidad que dieron lugar a nuevas formas de entretenimiento y comunicaciones

Adiós al DVD, hola al streaming:

El mundo se va despidiendo de las películas y contenido en DVD y Blue Ray para entrar en un nuevo mundo del entretenimiento “a demanda” como el streaming. En este año se empezó a ver como lo usuarios tomaban el control de lo que querían ver y cuándo hacerlo.

Wearables

Los relojes inteligentes de Motorola, Sony, LG, Samsung, Pebble y Apple (en un futuro cercano) llamaron la atención de los medios y de los consumidores, pero fueron las pulseras o cintas inteligentes las que realmente comenzaron a abrir este mercado.

Se trataba sobre todo de brazaletes deportivos capaces de medir distintas actividades físicas y registrar al mismo tiempo el pulso y latidos del corazón, entre otras cosas.

Temporada 2014-2015: La era Luis Enrique y la llegada de Luis Suárez devolvió a Messi a la banda pero eso no aflojó su capacidad goleadora. Al contrario, la aumentó hasta los 58 goles en 57 encuentros. Su registro era tan variado que incrementó los tantos con la derecha e incluso los marcados con la cabeza. Era decisivo, esencialmente, en las segundas partes. Fue decisivo en la consecución del segundo triplete de la historia del club, Liga, Copa y Champions.

• Lionel Messi ● All Goals ● 2014/2015 • HD •

2015

Auto híbrido

Si bien la idea es de 2003, Toyota sacaba en su línea de producción el "Toyota Prius", un auto alimentado por un motor de combustión interna y otro eléctrico, además podía estacionar solo con ayuda de sus cámara trasera.

Drones autónomos

Los vehículos aéreos no tripulados o drones ya se utilizaban con fines militares y en otros campos como la agricultura o el rodaje de películas.

Internet de las cosas

Fue una de las grandes promesas de este 2015. Cada vez más “cosas” se encontraban conectadas a internet y podían ser controlados desde otros dispositivos, como teléfonos de última generación. Este fue el caso de lavadoras programables por control remoto o dispositivos capaces de controlar la temperatura o la luz del hogar.

Nuevos estilos de pantallas

Además de las pantallas 4k, con una nueva resolución en proceso de mejora, o las pantallas curvas, que ese año habían irrumpido con fuerza en el mercado, cabe destacar las nuevas pantallas flexibles o plegables, como las desarrolladas por Samsung.

Temporada 2015-2016: el segundo año del DT en el Barcelona reportó otros cuatro títulos: Liga, Champions, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Y en su evolución, Messi mantuvo el nivel. 41 tantos en 49 encuentros. Leo trazaba diagonales como siempre pero abasteciendo aún más a Luis Suárez y Neymar de asistencias de gol. Sus disparos desde fuera del área eran más frecuentes.

Goles de Messi en 2015 con relatos.

2016

Pokemon GO

El videojuego desarrollado por Niantic con la licencia de Nintendo significó un impacto mundial en distintos niveles. En lo comercial, el juego para celulares arrasó con récords de descargas e ingresos increíbles durante su primer mes. La aplicación también tuvo consecuencias a nivel social, muchos de sus jugadores protagonizaron sucesos que se convirtieron en noticia como el descubrimiento de cadáveres mientras jugaban o atrapar pokemones en zonas de guerra.

Discover Pokémon in the Real World with Pokémon GO!

El boom de Snapchat

La aplicación de fotos lanzada en 2011 llegó ese año a los 130 millones de usuarios alrededor del mundo e incluso superó a Instagram en Estados Unidos. Fue en ese año que las cifras de la aplicación aumentaron increíblemente, volviéndose la segunda red social más importante después de Facebook.

Realidad virtual

Esta tecnología se volvió una completa realidad ese año, con el lanzamiento al mercado de diversos dispositivos que ya estaban al alcance de los consumidores. Microsoft, Facebook, Google, Sony y otras empresas presentaron diversos avances tanto en el desarrollo de aparatos, como de programas para utilizar esta tecnología.

2017

Smartphones

La llegada del iPhone 7 y los AirPods, auriculares sin cables. También hemos sido testigos del fin de los Nexus de Google para dar paso a los Pixel, la nueva generación de móviles del gran buscador.

iPhone X

El esperado nuevo smartphone de Apple parece haber superado las expectativas de los usuarios e incluso de los críticos, al ser considerado uno de los mejores inventos del 2017. Este dispositivo contaba con una pantalla envolvente que cubría casi toda la parte frontal, potentes cámaras, reconocimiento facial, un chip inteligente, carga inalámbrica y opciones de realidad aumentada.

Tesla Model 3

El último modelo de Tesla fue bien recibido por los críticos, ya que tenía un alcance de más de 354 km con una única carga y una aceleración de 0 a 97 km/h en menos de 5,6 segundos. Se trataba de un sedán de lujo de tamaño mediano, completamente eléctrico y cuatro puertas, con capacidad para cinco pasajeros y diseñado para alcanzar una "calificación de seguridad de 5 estrellas".

Consola Nintendo Switch

Nintendo se reinventó, y al parecer le dio al clavo con su consola Nintendo Switch, pues era lo que todo gamer alguna vez 'soñó', ya que el juego nunca sería interrumpido porque es portátil. Además de que sus extremos eran articulables y deslizables y otros jugadores podían entrar en acción. Por si fuera poco, al llegar a casa podían conectarla a la consola tradicional.

Spinners.jpg

Spinners

La spinner manía llegó en ese año, revolucionando las formas de distracción en chicos y grandes. Aunque este trompo giratorio no ocupaba gran ciencia, logró posicionarse en el tope del mercado infantil y su popularidad hizo que fuera uno de los productos más cotizados en el mundo.

DJI Spark: drones que humillan a los selfie sticks (USD 499)

Las aeronaves no tripuladas habían explotado en popularidad en los años anteriores, mejorando todo, desde la creación de mapas hasta las operaciones de búsqueda y rescate. El DJI Spark tenía un objetivo más realista: ayudar a que alguien tome mejores fotos y videos. Para ello, se hizo más fácil de operar (reconocimiento de gestos significa que puede controlarlo con un movimiento de su mano), más difícil de estrellar (una serie de sensores ayudan a evitar colisiones en el aire) y relativamente económico.

Temporada 2016-2017: con sus dos goles al Real Madrid, Messi llego a la cifra mágica de 500 tantos con el FC Barcelona. Fue la quinta temporada más productiva de las 13 que llevaba disputadas vestido de azulgrana. Por sexta vez lograba anotar en todas las competiciones disputadas. Bota de Oro, Pichichi de la Liga y también de la Champions League. Gracias en gran parte a él, el Barça ganaba la Copa del Rey.

Lionel Messi - All 57 Goals in 2016/17 - Golden Boot Winner (HD)

2018

Boston Dynamics nos acercaba el futuro de la robótica

Parkour Atlas

Internet de las cosas

Internet ya formaba parte de prácticamente todos los accesorios y funciones que se enontraban en una casa, se pueden controlar mediante un celular, alarmas, heladeras, luces, temperatura, cortinas, lavarropas, cafeteras, cerraduras, cámaras de seguridad, portones eléctricos, luces exteriores entre otros.

El Falcon Heavy, el cohete más potente del mundo

El Falcon Heavy (FH) ("Halcón Pesado"), anteriormente conocido como Falcon 9 Heavy, fue un vehículo de lanzamiento espacial superpesado reutilizable, diseñado y fabricado por SpaceX.

La importancia del hecho radicaba en la incursión en la carrera espacial de inversión privada. Hasta ese momento, la única fuente de información espacial provenía de los diferentes gobiernos, como la NASA (EEUU), o Roscosmos (Rusia). Por lo tanto, la entrada de capital privado suponía un crecimiento exponencial en el ámbito aeroespacial.

Falcon Heavy Test Flight

La computación cuántica

Se trataba de computadoras mucho más rápidas y eficaces que las acostumbradas, teniendo la posibilidad de solucionar problemas en un tiempo récord, teniendo la capacidad de procesamiento mucho mayor.

Pantallas flexibles

La reconocida compañía electrónica LG presentó una propuesta que podría ayudar a reducir la cantidad de espacio utilizado por los modelos de televisores: el televisor Signature OLED TV R, un televisor enrollable.

Identidad digital

Los sistemas biométricos como el reconocimiento facial, el lector de huellas y de iris transformaban los modos de autenticación.

Chips de inteligencia artificial

Los sistemas de machine learning requerían de procesamiento de grandes volúmenes de datos a toda velocidad. Para optimizar estos procesos, se comenzarían a usar cada vez más chips de inteligencia artificial (IA), cada vez más potentes gracias al apilado en 3D

Asistentes virtuales cada vez "más humanos"

Los asistentes virtuales integrados en parlantes, computadoras y teléfonos se habían vuelto cada vez más inteligentes: respondían preguntas, se anticipaban a necesidades del usuario y hasta contaban chistes.

2019

Blockchain

Ya no solo se asociaba exclusivamente al mundo de las criptomonedas para convertirse su aplicación en otros ámbitos del mundo empresarial y gubernamental.

La ética digital y la privacidad

Fueron temas que empezaron a interesar cada vez más tanto a los individuos como a las organizaciones y los gobiernos. No en vano, las personas están cada vez más preocupadas por la forma en que su información personal está siendo utilizada por entidades del sector público y privado.

Temporda 2018-2019: Lionel Messi fue elegido como el mejor delantero de la Champions League 2018/19 y consiguió así este reconocimiento por segunda vez en su carrera, tras haber sido seleccionado mejor delantero de la campaña 2008/09. El futbolista argentino volvió a brillar con luz propia en la consecución del 26º título blaugrana de LaLiga Santander: 33 goles y 13 asistencias.

Lionel Messi ● All 51 Goals in 2018/19 ● With Commentaries

2020

WiFi 6

Pese a que el 5G y el WiFi 6 son tecnologías distintas, juntas formarán la combinación perfecta de conexión ultrarrápida en 2020. Con WiFi 6, la velocidad de descarga será hasta tres veces más rápida que ahora. Pero lo más importante será la posibilidad de expandir con mayor rapidez velocidades de datos a más dispositivos. Mejorará la calidad y velocidad de datos consumidos para, por ejemplo, ver vídeos en streaming en alta resolución.

5G

Pero con el 5G no solamente nos referimos a una mayor velocidad en los teléfonos. Gran parte de las empresas evolucionarán con el 5G para ofrecer nuevos servicios. También veremos avances en el desarrollo de ciudades inteligentes, vehículos inteligentes y numerosas tecnologías intensivas en IoT.

Temporada 2019-2020: Lionel Messi sumó 25 goles en La Liga y 3 goles en la Champions League. La UEFA eligió el que podría ser el último gol de Messi en el Barcelona como el mejor de la Champions League cuando marco ante el Napoli.