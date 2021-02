Los bitcoins consumen más electricidad que Argentina

El valor de la moneda alcanzó esta semana un récord de 48.000 dólares (34.820 libras), tras el anuncio de Tesla de que había comprado unos 1.500 millones de dólares de bitcoin y planeaba aceptarlos como pago en el futuro.

Pero el aumento del precio ofrece aún más incentivos a los mineros de Bitcoin para poner en marcha más y más máquinas.

Y a medida que el precio aumenta, también lo hace el consumo de energía, según Michel Rauchs, investigador del Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge, que es coautor de la herramienta online que genera estas estimaciones.

"Es realmente por diseño que Bitcoin consume tanta electricidad", dijo Rauchs al podcast de la BBC Tech Tent. "Esto no es algo que vaya a cambiar en el futuro a menos que el precio del Bitcoin vaya a bajar significativamente".

La herramienta en línea clasificó el consumo de electricidad de Bitcoin por encima de Argentina (121 TWh), los Países Bajos (108,8 TWh) y los Emiratos Árabes Unidos (113,20 TWh), y se está acercando gradualmente a Noruega (122,20 TWh).

La energía que utiliza podría alimentar todos los hervidores de agua utilizados en el Reino Unido durante 27 años, según el informe.

Sin embargo, también sugiere que la cantidad de electricidad consumida cada año por los dispositivos domésticos siempre encendidos pero inactivos en los Estados Unidos podría alimentar toda la red Bitcoin durante un año.

Minar Bitcoin

Para "minar" Bitcoin, se conectan a la red de criptomonedas computadoras, a menudo especializadas. Tienen la misión de verificar las transacciones realizadas por las personas que envían o reciben Bitcoin.

Este proceso implica la resolución de rompecabezas que, aunque no son esenciales para verificar los movimientos de la moneda, constituyen un obstáculo para garantizar que nadie edite fraudulentamente el registro global de todas las transacciones.

Como recompensa, los mineros reciben ocasionalmente pequeñas cantidades de Bitcoin en lo que se suele comparar con una lotería.

Para aumentar los beneficios, la gente suele conectar un gran número de mineros a la red, incluso edificios enteros llenos de ellos. Esta maquinaria consume mucha electricidad porque las computadoras están trabajando más o menos constantemente para completar los rompecabezas.

La herramienta de la Universidad de Cambridge modela la vida económica de los mineros de Bitcoin del mundo y asume que todas las máquinas de minería de Bitcoin del mundo están trabajando con diversas eficiencias.

Utilizando un precio medio de la electricidad por kilovatio hora (0,05 dólares) y la demanda de energía de la red Bitcoin, es posible estimar cuánta electricidad se consume en cada momento.

"Bitcoin es literalmente anti-eficiente", explica David Gerard, autor de Attack of the 50 Foot Blockchain. "Así que un hardware de minería más eficiente no servirá de nada: sólo estará compitiendo contra otro hardware de minería eficiente". "Esto significa que el uso de energía de Bitcoin, y por lo tanto su producción de CO2, sólo se dispara hacia afuera. "Es muy malo que toda esta energía se desperdicie literalmente en una lotería".

El precio de Bitcoin subió rápidamente el lunes después de que Tesla anunciara su inversión, pero los comentaristas dicen que la inversión choca con la anterior postura medioambiental de la firma de coches eléctricos.

"Elon Musk ha tirado por la borda mucho del buen trabajo de Tesla promoviendo la transición energética", dijo el señor Gerard. "Esto es muy malo... No sé cómo puede dar marcha atrás de forma efectiva".

"Tesla obtuvo 1.500 millones de dólares en subvenciones medioambientales en 2020, financiadas por el contribuyente.

"Se dio la vuelta y gastó 1.500 millones de dólares en Bitcoin, que se extrae principalmente con electricidad del carbón. Hay que examinar su subvención".

El Gerard sugirió que podría introducirse un impuesto sobre el carbono en las criptomonedas para equilibrar parte del consumo negativo.