Los británicos votarán en la UE

Reino unido. El gobierno británico admitió ayer por primera vez que el país finalmente deberá participar de las elecciones para el Parlamento Europeo de este mes, porque no hay posibilidad de que se apruebe un acuerdo de brexit a tiempo para evitar los comicios. El gobierno de la primera ministra conservadora, Theresa May, quería evitar que el Reino Unido participara en la elección para renovar los 751 asientos de la Eurocámara del 23 de mayo, tres años después de que los británicos votaran salir de la Unión Europea (UE). Pero los diputados británicos rechazaron varias veces el acuerdo de retirada que May alcanzó con la UE, y la fecha de salida del Reino Unido del bloque tuvo que retrasarse del 29 de marzo al 31 de octubre mientras los políticos buscan trabajosamente una solución.