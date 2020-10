Los carritos de Plottier piden más horario de atención al público

Plottier no adhirió al decreto provincial que establece medidas de restricción y, aunque determinó el cierre de comercios a las 20 con una extensión del delivery hasta las 23, los carritos de comida aseguran que se ven perjudicados en su actividad.

A diferencia de los locales gastronómicos, los carritos de comida tienen la particularidad de que atraen clientes "de paso", que circunstancialmente transitan por la calle, sobre todo en horario nocturno. Su fuerte no consiste en el delivery y tampoco concentran ventas al mediodía ya que es un horario de poca circulación de gente. Por esta razón, piden a la Municipalidad poder atender al menos hasta las 21 y así poder acumular aunque sea algunas ventas.

"Nosotros trabajamos bien de 20 a 22, que es cuando la gente sale del trabajo y pasa a comprar algo apurada para comer. No todos contamos con delivery ni tenemos vehículo para hacerlo. Imaginate si tenés que mandar un delivery con un pancho y un conito de papas", planteó la dueña del carrito Patagonia 1, Silvia Rivas, en diálogo con LM Neuquén, quien tiene su comercio ubicado en el predio de la sala de arte de la ciudad.

"Tenemos muchos clientes que directamente van porque es un playón grande, que no tiene circulación", agregó.

La comerciante explicó que ya hizo el pedido ante la Dirección de Comercio del gobierno municipal, al Concejo Deliberante y a la Cámara de Comercio local, pero aún no obtuvo respuestas satisfactorias.

"Ayer, tuve los primeros clientes a las 20.30, desde las cuatro de la tarde que pusimos el carrito para empezar a trabajar. Nosotros vivimos del día a día, no tenemos un sueldo por mes. El que tiene un carrito no es porque le sobra la plata", afirmó. En relación a sus colegas, dijo que la situación del rubro es muy dura y que "hay dos carritos que tuvieron que cerrar sus negocios, se comieron sus ahorros y no pudieron volver a abrir".

Rivas además planteó que "los contagios no se están produciendo en los comercios y mucho menos los que están al aire libre" y que están trabajando un 10% en relación a los tiempos previos a la pandemia.