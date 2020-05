Los chilenos suman drama y se guardan: 27 muertos

Daza indicó que se presentaron 1886 casos nuevos, de los cuales 1576 presentaron síntomas y 313 fueron asintomáticos, para dejar el total de contagios en 41.428.

La subsecretaria se refirió a la cuarentena total que se vive en el Gran Santiago informando que “más de seis millones y medio de personas están en cuarentena durante esta semana”. Y cerró manifestando que este aislamiento obligatorio es el “más grande desafío que estamos enfrentando en nuestra historia sanitaria. Es un momento difícil, no cabe duda, sin embargo, es el momento que todos juntos debemos estar unidos”

Seguidamente, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que en la actualidad existen 751 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 624 están conectadas a ventilación mecánica con 127 casos en estado crítico.

El funcionario detalló que se realizaron en la última jornada 8813 exámenes PCR, la prueba que detecta el virus, para llegar a un total de 350.323 tests, con una tasa de positividad acumulada de 12%.

En el ámbito político, el vicepresidente del Senado de Chile, Rabindranath Quinteros, se confirmó como primer parlamentario en el país en contagiarse con coronavirus, situación que dijo haberlo “sorprendido porque me he sentido muy bien, no he tenido ningún síntoma”.

El parlamentario del Partido Socialista aseguró que luego de notificársele el positivo “me fui directo a mi casa y me quedé en una habitación aislado para no contagiar a mi familia. Mi médico me dijo que todo indica que soy un contagio asintomático y que eso está ocurriendo en el país”.

