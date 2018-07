Si bien en un primer momento algunos empresarios se manifestaron en contra de la llegada de los vuelos de bajo costo, que fueron promovidos por el gobierno nacional, lo cierto es que hasta la fecha la ciudad no sintió el impacto en cuanto a los colectivos de larga distancia.

A nivel nacional sucede lo contrario, ya que las empresas de transporte terrestre registraron una reducción de hasta el 40 por ciento en los viajes que superan los mil kilómetros.

Casabene puntualizó, en diálogo con este medio, que existen varios factores que “blindaron” a este tipo de servicios tradicionales. En primer lugar, indicó que las rutas que abrieron las aerolíneas low cost no eran muy elegidas por los pasajeros de colectivos, con lo cual no impactaron significativamente. “Abrieron la ruta a Santiago de Chile, pero no es un destino habitual de los clientes de la ETON”, ejemplificó Casabene.

En tanto, la diferencia en el valor de los pasajes fue otra de las barreras que permitió que la actividad mantenga sus niveles de venta. “Temuco es una de las ciudades chilenas que más demanda tienen, pero si comparamos los precios nos damos cuenta de que los vuelos no son competitivos. Viajar en colectivo cuesta entre 400 y 500 pesos, mientras que hacerlo en avión vale tres mil”, precisó.

Al respecto, sostuvo que el usuario de colectivos de larga distancia generalmente se inclina por volar sólo cuando planifica un viaje con mucha antelación. Es que sacar los pasajes con un tiempo considerable de anticipación le permite hacer una diferencia económica.

El funcionario aseguró que no son una amenaza y estimó que, a nivel local, la competencia podría darse entre las aerolíneas tradicionales y las low cost, ya que prestan el mismo servicio. “Yo creo que los que pueden encontrar un beneficio en los precios que manejan estas compañías son los viajeros frecuentes de aviones”, expresó.

Asimismo, indicó que, en líneas generales, mantuvieron a su clientela. Esto se ve reflejado en los datos de la última apertura de vacaciones de invierno, donde registraron la misma cantidad de pasajeros que el año pasado.

En la Municipalidad están satisfechos con la actividad que tiene la ETON, según manifestó en las últimas horas el secretario de Economía y Hacienda, José Luis Artaza. “Estamos muy atentos para que la terminal preste los mejores servicios de la región y a los turistas”, expresó en el marco de una serie de mejoras que le harán a la terminal, que prevé, entre otras cosas, aumentar la conexión wifi e incorporar nuevos comercios.

Ejemplo gasolero: viajar en colectivo a Temuco, Chile, cuesta entre $400 y $500, mientras que hacerlo en avión sale unos $3000.

