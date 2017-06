Loidi, director de la consulta SetConsulting, se reunió el lunes con los empresarios de distintos rubros y dio su parecer con relación a la competencia de los negocios chilenos. "No todos los clientes terminan comprando por el factor precio", aseguró.

Luego de las charlas informativas y entrevistas puntuales con los comerciantes locales, el profesional detalló que "las crisis fuertes como el volcán o la competencia directa con Chile, o lo que sea, por lo general exponen no a la crisis en sí misma, que es lo fácil de ver, sino a los problemas que antes se ocultaban debajo de la alfombra".

"Realmente el factor Chile afecta de manera directa a un 20 % de los comerciantes que tuvimos acá. El resto son proveedores de servicios y no deberían ser afectados mas que como lo puede hacer cualquier otro competidor", aclaró en declaraciones al portal local Diario Andino. De esa manera desmitificó el preconcepto que sostiene que el comercio local "se hunde" por el "compre chileno".

En este sentido, el especialista precisó que los rubros a quienes sí la competencia trasandina los afecta son la indumentaria y la electrónica. "Ahí se da que lo mismo que acá vale cinco allá vale dos y es difícil competir. Pero en el resto de los rubros, se han dado cuenta que, si bien hay una perdida por precios, no todos terminan comprando por el factor precio".

"Para vos poder vender y pelear por otra cosas, tenés que atender muy bien, preocuparte por el cliente y estarle encima. Tal vez no lo estabas haciendo y entonces, como no lo estabas haciendo bien y la única variable era precio, la gente se te va. Hay que generar valor por afuera del precio, sino no se puede comenzar a discutir", sostuvo.