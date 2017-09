Los concejales de la oposición analizan interpelar a Fonfach

Esta última posibilidad surgió a raíz de que, según los ediles no oficialistas, Fonfach no responde los pedidos de informes que se le envían así como tampoco asiste al Deliberante cuando se la requiere.

En el encuentro de ayer, Baudino planteó que la Municipalidad no se ajusta a su propia reglamentación. Indicó que el ingreso de cualquier empleado debe hacerse por concurso y que sólo puede contratarse a alguien por un año si es para una tarea específica. Por el contrario, dijo que en el caso de los trabajadores en cuestión, se trata de gente que se venía desempeñando en distintas tareas desde hace más de tres años. Además, el gremio sostiene que el cese de los contratos se debe a que los agentes municipales se negaron a realizar tareas de activismo político para Fonfach. Baudino volvió a cuestionar a un grupo de empleados de la municipalidad nombrados por el Ejecutivo. “Acá se les paga a ñoquis que figuran como trabajadores de la ciudad y a asesores que no se sabe qué trabajo hacen. Hay funcionarios que ni siquiera viven en Neuquén”, aseguró el dirigente sindical, que en su momento dio a conocer una lista de los nombres cuestionados. “Hice una denuncia penal donde reafirmo lo que dije en su momento. Hay un caso que dieron de baja con retroactividad al 7 de julio, con lo cual están dando a entender que no trabajaba”, señaló.

Reunión: Santiago Montórfano, presidente de la comisión, fue el único concejal oficialista.