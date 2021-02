En Coto, en cambio, las bandejas se ofrecieron mezcladas con los demás productos envasados de la carnicería. Para distinguir los cortes populares, colocaron una solapa celeste en la etiqueta de referencia que indicaba “Precios Cuidados”. No se anunció un tope específico para comprar, aunque se advertía por escrito a los clientes que la mercadería era sólo para consumo familiar. En las cajas, controlaban que nadie lleve más de cuatro unidades de una misma variedad.

Cortes de carne baratos Los cortes de carne populares volaron de las góndolas en su debut Omar Novoa

Pese al fuerte interés de los neuquinos en el debut de la carne a bajo precio, no se produjeron aglomeraciones ni pujas al momento de comprar. El único inconveniente fue que, por la tarde, algunas variedades que no se alcanzaron a reponer a tiempo y, durante varias horas, esa opción no estuvo disponible. La gente daba vueltas por las heladeras con la esperanza de descubrir una bandeja oculta, que se le haya pasado por alto al resto, para llevarse a casa.

También se notaron diferencias de precios de un 5 a un 10 por ciento entre las cadenas de supermercados que forman parte del acuerdo. El mismo corte de carne con descuento que estaba a 549 pesos en una empresa se conseguía a 580 en otra, por ejemplo.

Además, al tratarse de alimentos envasados, no se podía elegir el peso ni constatar la calidad, como ocurre cuando se recurre al mostrador de la carnicería. En general, se comercializaron los cortes en bandejas de un kilo a un kilo y medio.

Cortes de carne baratos Los cortes de carne populares volaron de las góndolas en su debut Omar Novoa

Como se trató del primer día de vigencia en las góndolas, las cadenas no tenían anoche un balance sobre el impacto de este acuerdo en el consumo. Recién la próxima semana se sabrá si sirvió para que los neuquinos compren más carne vacuna que antes.

Por ahora, hay coincidencia en que la demanda fue alta, con un desfile constante de clientes que iban al sector de las bandejas amarillas durante gran parte de la jornada. La mayoría miraba la etiqueta del precio con detenimiento, como para constatar el descuento prometido era real, y cargaba el changuito hasta donde el límite de peso se lo permitía.

Precio cuidado cortes de carne.mp4

Matambre y vacío, los más solicitados

De los cortes populares que llegaron ayer a Neuquén, los más solicitados fueron el matambre y el vacío, dos infaltables del asado. Ambas variedades están entre las más caras del acuerdo, además de que otras opciones tienen un descuento mayor respecto al valor habitual en góndola.

“La gente lleva matambre y vacío, porque están a 400 y 500 pesos y los demás días los tienen que comprar a 700 o 900, así que aprovechan”, comentó el carnicero de una de las sucursales del oeste de la ciudad.

Según el acuerdo nacional, el vacío de precios populares se tiene que vender a 499 pesos todos los miércoles, sábados y domingos de las primeras tres semanas de cada mes. En el caso del matambre, el valor de referencia es de 549 pesos.

Cortes de carne baratos Los cortes de carne populares volaron de las góndolas en su debut Omar Novoa

En menor medida, también tuvo fuerte demanda entre los neuquinos la carne para milanesa, como la cuadrada o bola de lomo, que tiene un precio acordado para los días de oferta de 489 pesos.

La lista de cortes populares disponibles se completa con la tira de asado y el “roast beef” a 399 pesos, la tapa de asado a 429, la carnaza a 359 y la falda a 229. Además, como complemento del acuerdo, siguen vigentes dentro del programa Precios Cuidados la carne picada a 265 pesos y el espinazo a 110.

Eduardo Del Prete es el gerente regional de La Anónima. Reveló un presente difícil para los supermercadistas.

MINIENTREVISTA A: Eduardo Del Prete, gerente de la cadena de supermercados La Anónima

1-¿Qué respuesta tuvo la venta de los cortes populares el primer día?

-Comenzó este miércoles con normalidad, como estaba definido. Por suerte, no hubo aglomeraciones, lo cual es importante para que no se produzca desabastecimiento. No estuve en Neuquén, pero vengo de Catriel y pude ver que estuvo tranquilo.

2-¿Hubo faltantes de stock?

-Creemos que, con el correr de los días, vamos a poder mejorar lo que haya que mejorar. Porque hay que ver el stock, esto recién empezó y tenemos que acomodarnos. Hay un tope por cliente y se pudo acabar lo que teníamos para la venta de hoy en algún lugar, pero no tengo información de eso.

Cortes de carne baratos Los cortes de carne populares volaron de las góndolas en su debut Omar Novoa

3-¿Tienen una estimación de por qué se buscó más el matambre y el vacío?

-Son los cortes que habitualmente siempre se venden más que otros, eso es similar. En las carnicerías, se sigue con los mismos cortes a los precios habituales también, pero, durante este miércoles, lo que intentamos fue abastecer con los productos de oferta, más que nada.

4-¿Los cortes populares llegaron también a las localidades más chicas del interior de la provincia?

-Deberían estar también ahí desde este miércoles. Si los proveedores entregaron como debían, tienen que estar en todas las sucursales.

Hasta un 30 por ciento de descuento

El descuento máximo que tienen los cortes populares respecto del precio de lista de diciembre es un 30 por ciento. De la lista que se acordó, sólo la falda viene con esa rebaja. Con el resto de los productos, el descuento es menor. La oferta más modesta es la del “roast beef”, que se vende un 12 por ciento por debajo de su valor habitual.