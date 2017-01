NEUQUÉN

El conflicto petrolero y los últimos despidos serán motivo de una reunión que se llevará a cabo hoy entre el gobernador Gutiérrez y el senador y titular del sindicato petrolero, Guillermo Pereyra.

El gobernador hizo referencia a las protestas que se dieron en los últimos días en las empresas Halliburton y Schlumberger que derivaron en nuevos despidos para el sector y aseguró que el mismo Pereyra lo alertó sobre la vinculación de las manifestaciones con ciertos movimientos políticos. El sindicalista había acusado al Partido Obrero. “Nosotros vamos a estar muy atentos para que las fuentes de trabajo no se caigan sino que se mantengan y se aumenten”, expresó.

No obstante, estos despidos no están dentro de la conciliación obligatoria que se extendió por 15 días más, a raíz de las 1500 desvinculaciones por la baja de 33 equipos de YPF. Es más, el sindicato dijo abiertamente que no intervino.

“Esperamos que sea enero el momento para establecer un plan de abordaje entre los sectores que incluya el precio del gas y el petróleo, la restricción de las importaciones, salvo en casos extremos, y el sostenimiento de los puestos laborales”, explicó Gutiérrez.

Dijo que los neuquinos están esperando conocer los niveles de inversión de las operadoras en 2017. Dijo que debe tener, como piso mínimo, el nivel del año pasado, que fue de 4 mil millones de pesos.

Cifra

12 nuevos empleados fueron despedidos en Schlumberger. Es por la retención de tareas que están haciendo en la base de Añelo. Los empleados dijeron que fueron “mal echados” y que iniciarán una causa judicial a la multinacional. El problema viene por un recorte del 40% en los salarios, por la nueva forma de liquidar sueldos, sin “horas taxi”. Dijeron que no pertenecen ni son apoyados por ningún partido de izquierda. “A los que echaron estaban trabajando en el pozo”, explicaron.