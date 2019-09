El brutal asesinato de Cielo, quien era alumna de 2° año del CPEM N° 8, generó mucho dolor entre los estudiantes de las escuelas de Plottier, y también hizo salir a la luz los malos momentos que padecen muchas alumnas todos los días alrededor de los establecimientos educativos.

“Queremos que haya iluminación alrededor de las escuelas y que haya policías cuidándonos. También cámaras de seguridad”, explicaron los estudiantes de la EPET N°9. En esa escuela desde temprano sus alumnos están reunidos en el hall central donde realizaron varias pancartas para reclamar justicia por Cielo y expresaron sus miedos de “no volver a casa”.

“Hoy le toco a ella, pero podríamos haber sido yo, o alguna de mis compañeras”, comentó Malena, estudiante de 6° año.

Federico, otro de los alumnos de esa escuela, indicó a LMN que vive al lado de la casa allanada por la Justicia, donde asesinaron a Cielo, por lo que confesó que cada vez que mira por la ventana lo invade “una sensación horrible”.

En el CPEM N° 55 los chicos se reunieron en el playón deportivo donde tendrán una jornada para escribir un petitorio que elevarán al Municipio y a la Policía de quienes esperan respuestas a su reclamo de seguridad.

Los estudiantes compartieron testimonios de situaciones de inseguridad y violencia que pasaron en los últimos días. “A una compañera la intentaron secuestrar la semana pasada cuando salía de la escuela e iba para su casa. La siguieron tres tipos y zafó porque se metió a una casa”, contó angustiado Iago, de 5° C.

“Si bien yo no era amiga de Cielo, sí teníamos amigos en común y su asesinato me pegó muy de cerca, como si fuera mi hermana o mi mejor amiga. Y la verdad me generó mucho miedo”, expresó otra de las estudiantes de 5° año.

En la EPET 19 también están de sentada. Rocío, una de las estudiantes comentó que pidieron a los alumnos que cuenten por escrito las situaciones miedo y de peligro que tuvieron que enfrentar y fueron muchas.

“Compañeras que tienen que pasar entre chiflidos, chicas que fueron seguidas por un camión, chicos a los que les robaron el celular y la mochila”, detalló a LMN.

El año pasado los estudiantes de Plottier se habían reunido con autoridades municipales y policiales pero la custodia les duró poco. “Estuvieron un mes y después se olvidaron”, aseguraron.

“Lo que pasó en la ciudad parece una película de terror, nunca pensé que podía pasar acá. Seguimos siendo una comunidad chica y fue demasiado, parecía algo de Buenos Aires”, comentó.

