Los fanáticos de Xbox podrán cerrar el 2020 con grandes descuentos

Xbox está ofreciendo para nuevos miembros tres meses de Xbox Game Pass Ultimate por $39 pesos argentinos (a lo que hay que sumar impuestos), lo cual representa un descuento de casi un 95%. Con este servicio de suscripción tendrás acceso a más de 100 juegos para PC o tu consola -incluyendo los exclusivos de la plataforma Xbox- y además, acceso a los juegos de EA Play.

La posibilidad de acceder a juegos como Gears of War 5 o Star Wars Jedi: Fallen Order, hacen que la opción de acceder a estos servicios sea por demás interesante.

Además, con estas ofertas podrás encontrar, para tu Xbox, juegos como The Witcher 3: Complete Edition; Star Wars: Squadrons; Borderlands 3; Hitman 2: Gold Edition; FIFA 21 Edición Beckham, con descuentos de entre 30 y 60 %.

Recientes lanzamiento de las nuevas Xbox

Assassin's Creed Valhalla

Destiny 2: Beyond Light

Dirt 5

Gears Tactics

Tetris Effect: Connected

Yakuza: Like a Dragon

The Falconeer

Cyberpunk 2077

NBA 2K21

FIFA 21

Watch Dogs Legion

Devil May Cry 5: Special Edition

Juegos optimizados para Series X y Series S

Forza Horizon

Gears 5

Ori and the Will of the Wisps

Tell Me Why

Grounded

Sea of Thieves

Marvel’s Avengers

Fortnite

Hyper Scape

Rainbow Six: Siege