El grupo de ciberdelincuentes denominado Mr. Smith pidió a las autoridades de HBO un "rescate" de seis millones de dólares para no publicar el capítulo.

Los hackers filtrarían el final de temporada de GOT

Agencia.- La pesadilla de los directivos de HBO parece no terminar. Ahora, el grupo de hackers que se hace llamar Mr. Smith amenazó con publicar el esperadísimo último episodio de Game of Thrones -que se estrenará el domingo- si no les depositan la suma de 6 millones de dólares en bitcoins (moneda virtual que es imposible de rastrear).