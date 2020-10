Los ingresantes a la Unco tendrán un refuerzo en nivelación

A nivel nacional, el ministerio de Educación autorizó un período de “completamiento” entre febrero y abril para los alumnos que egresen del secundario. Sin embargo, tanto en Neuquén como en Río Negro, se habla de cerrar el ciclo lectivo en diciembre. Por eso, en la Unco pusieron en marcha un plan de trabajo, con la idea de evitar que esos adolescentes se frustren en el comienzo de la carrera.

Lidia López, secretaria académica de la Universidad, contó que empezaron a trabajar en septiembre con talleres virtuales de orientación vocacional y, durante todo octubre, dictarán charlas virtuales sobre las carreras. Se accede a las exposiciones en el canal de Youtube del área de Orientación e Ingreso Estudiantil.

Agregó que, a mediados de noviembre, arrancarán con las preinscripciones virtuales para el 2021. “Hay que enviar las fotos, el DNI, certificado del título en trámite y el formulario que se manda con un PDF por correo; después, una vez que se verifica, se le da número de legajo y habrá un momento, en el transcurso del año que viene, en el que se tendrán que acercar a una ventanilla a llevar los originales”, detalló.

Charlas-informativas-UNCOMA.jpeg La Dirección de Orientación e Ingreso Estudiantil ofrece charlas informativas virtuales sobre las carreras durante todo el mes.

López dijo que el plan está atado a lo que definan Neuquén y Río Negro, “pero extraoficialmente sabemos que terminarían el ciclo en diciembre”. Señaló que, ante ese panorama, “como en quinto y sexto año tuvieron muy pocas clases, estamos pensando en un cronograma de 2021 con un inicio específico para primeros años y el resto que comience en abril”.

“Para los primeros años, la idea es tener un período paralelo de nivelación, con la figura del tutor par, que son estudiantes avanzados que los ayudan y hacen una conexión generacional, para que se puedan insertar en la universidad”, precisó.

Comentó que la idea es empezar en febrero, “pero cada unidad académica tiene su idiosincrasia con el ingreso, algunas ya hacían cursos de nivelación intensivos, en otras era gradual o tenían un taller de vida universitaria, así que debemos aceitar un mecanismo que les sirva a todas”.

“Pensamos que el primer año tenga uno o dos meses iniciales, que no va a ser el mismo momento de inicio que los otros años y sin avanzar sobre el primer cuatrimestre, sino con ese período de nivelación, de trabajo de entrenamiento, que les permita a los chicos adquirir los conocimientos y que no se desanimen, que se puedan integrar”, puntualizó.

Recordó que lo más probable es que tanto los cursos de nivelación como las clases de abril se dicten de manera virtual. “Presencialidad como teníamos antes, por un tiempo no va a haber”, remarcó. Destacó que por eso es fundamental acompañar a los ingresantes, “que no van a poder empezar su carrera universitaria de manera normal y ya vienen de un año con una fuerte carga de incertidumbre”.

Se disparó el abandono en los primeros años

Las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue debaten por estos días qué harán con los alumnos que cursaban su primer año en 2020 y no lograron adaptarse a la carrera. Aunque todavía no tienen las estadísticas, saben que el abandono se disparó. Para colmo, muchos chicos aún mantienen la inscripción pendiente, porque no pudieron rendir las previas del secundario.

La secretaria académica de la Unco, Lidia López, dijo que están evaluando “que esos chicos que deben previas no se vuelvan a inscribir, sino que manifiesten que siguen cursando y cumplan el plazo para presentar el título secundario el año que viene, para no desalentarlos”.

“Nos preocupa el desánimo en los ingresantes, porque el que ya estaba en segundo tenía la costumbre de usar la plataforma, pero los chicos nuevos se tuvieron que adaptar y hubo un abandono muy alto”, explicó.

Indicó que este mes tendrán los informes del primer cuatrimestre, “porque algunas unidades académicas todavía están cerrando, y vamos a saber cuántos se fueron”. Añadió que, con esos estudiantes, la Universidad hará un trabajo “para que se vuelvan a animar y se entusiasmen”.

“Cuando dejan de ir a clases virtuales y los docentes averiguan, a veces en la casa hay un solo dispositivo para varias personas o tienen mala conectividad, porque también este año no estuvimos preparados para lo que pasó”, subrayó. Agregó que la idea es aprender de la experiencia de 2020 “y anticiparnos al año que viene”.

SFP_ Inscripciones en la UNCo estudiantes universidad (3).JPG La Universidad tuvo un récord de preinscripciones en 2020, antes de la pandemia. Ahora, se prepara para un 2021 distinto. Sebastián Fariña Petersen

Hasta 40 minutos

El tiempo máximo recomendable para una clase teórica virtual en la universidad son 40 minutos. Se llegó a ese cálculo por ensayo y error, en las carreras de la Unco. Si la exposición del docente se extiende demasiado, los estudiantes ya no toleran estar concentrados frente a la pantalla, con las distracciones en sus hogares. Ese dato se usará para planificar la nivelación de 2021.

Virtualidad 2020

El 80 por ciento de las asignaturas de la Universidad del Comahue se desarrollaron de manera virtual sin problemas.Según estimaciones de las autoridades de la Unco, cuatro de cada cinco docentes lograron adecuarse a las pantallas. La excepción se dio con las prácticas profesionales, sobre todo educación y salud, y las salidas de campo, que en algunos casos debieron simularse por computadora.

Récord y pandemia

A comienzos de 2020, la Universidad alcanzó las 14.200 preinscripciones, una cifra récord que antecedió a la pandemia. Las carreras más elegidas son Enfermería, Psicología y Medicina. Se estima que al menos la mitad de esos ingresantes abandonó la cursada durante la cuarentena. Para 2021, la expectativa es que caigan las inscripciones, por la incertidumbre entre los jóvenes sobre la continuidad de sus estudios.