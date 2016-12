Los inquilinos no aflojaron con sus reclamos en 2016

Neuquén.- A pesar de los precios que no paran de subir y de las cláusulas abusivas que imponen los propietarios, desde la Unión de Inquilinos Neuquinos (UIN) aseguraron que 2016 fue positivo, ya que se avanzó en legislaciones importantes que los acercan un poco más a contar con contratos más justos que beneficien a todos aquellos que no son dueños de su vivienda.

Pamela Gaita, presidenta de la UIN, detalló que a nivel nacional se avanzó con una ley de alquileres, que ya obtuvo media sanción en el Congreso y que extendería el plazo de los contratos a tres años, establecería aumentos anuales y no semestrales y obligaría a las inmobiliarias a cobrar comisiones que no excedan un mes de alquiler.

“A nivel provincial avanzamos con el registro de consorcios y la extensión de sellos”, remarcó Gaita. La primera normativa establece que se haga un registro de los consorcios que cobran las expensas de los edificios, para regularlas y no dejar al inquilino desprotegido.

“A veces el inquilino no sabe qué está pagando ni por qué”, aseguró Gaita, y aclaró que esta norma exige más transparencia por parte de los consorcios, que en Neuquén llegan a cobrar hasta 2 mil pesos mensuales para gastos comunes de los edificios.

El segundo avance, de la extensión de sellos, establece que los contratos cercanos a los 15 mil pesos mensuales no paguen el sellado y exige que todas las operaciones se registren en la Dirección de Rentas con los contratos correspondientes y no en forma de comodatos. “Si el inquilino no tiene el contrato, no puede exigir ni siquiera un medidor a su nombre”, apuntó Gaita.

La referente destacó el aumento en el compromiso de los legisladores que tratan este tipo de normas e hizo hincapié en la necesidad de que el Estado asuma un rol más activo para proteger a los inquilinos, que representan a un tercio de los habitantes de la capital neuquina.

“El Estado tiene que intervenir para generar un equilibrio que beneficie tanto a los inquilinos como a los propietarios”, concluyó.

37% de los neuquinos alquila en la ciudad debido a que carece de vivienda propia.