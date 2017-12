"Los de inteligencia manejaban los interrogatorios"

El representante del Ministerio Público Fiscal expresó también que las pruebas recolectadas “acreditaron” la participación de personal del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén en los operativos de secuestro de personas y no sólo “se limitaban a la recolección de la información”. Por ello Palazzani solicitó al Tribunal Oral Federal 17 años de cárcel para el ex jefe de Inteligencia del Ejército en Neuquén, Oscar Lorenzo Reinhold, y penas de 15 años para los ex jefes -en distintos períodos- del Destacamento de Inteligencia 182, Jorge Molina Ezcurra, Adolfo San Martín y Jorge Di Pasquale, imputados en esta causa.

Palazzani mencionó que en los más de 170 juicios que se realizaron en el país “ha quedado claro que el nervio fundamental del plan criminal era la labor de inteligencia”.

En su alegato, el fiscal federal mencionó que del análisis realizado sobre toda la reglamentación castrense “dimensionamos la importancia de la actividad de inteligencia como elemento central en el engranaje de la maquinaria represiva y advertimos que, sin la labor desplegada por la inteligencia, resultaba imposible la concreción de la fase operativa de la represión”.

También Palazzani destacó el “pacto de silencio” que ninguno de los imputados “ha roto”. “Siguen delinquiendo y manteniendo la vigencia de los actos atroces cometidos bajo la detentación de la suma del poder público. Los familiares van muriendo en el dolor, y los imputados en silencio. Somos testigos de cómo se va sellando la impunidad”, agregó.

Las penas fueron solicitadas por la fiscalía contra los acusados de secuestrar y torturar a Félix Oga y Alipio Quijada. Oga fue detenido en 1976 en Catriel, Río Negro y trasladado a la Policía Federal, donde fue interrogado y torturado. Allí reconoció al subcomisario Jorge Soza, otro de los imputados. Quijada (ya fallecido) fue detenido en septiembre de 1977 en Cutral Co.

Enfoque

Una acusación que incluyó a Cortázar

“Señores jueces, la realización de estos juicios en los que seguiremos persistiendo son una manera, una de muchas -como decía Julio Cortázar-, de mantener en un obstinado presente, con toda su sangre y su ignominia, algo que desde algunos sectores de la sociedad se está queriendo hacer entrar en el cómodo país del olvido”, dijo en su alegato el fiscal federal Miguel Palazzani.

Dirigiéndose a los jueces del Tribunal, Eugenio Krom, Pablo Díaz Lacava y Orlando Coscia, sostuvo que “estos juicios no miran el pasado, estos juicios están mirando el futuro”.