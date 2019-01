La jueza Carolina Vidal explicó, en declaraciones radiales, que los autores del robo forzaron la reja de una ventana para ingresar, pero que no pudieron robar todo.

“Nos encontramos con la poca grata sorpresa de que nos faltaba la totalidad de los monitores del juzgado. Por suerte, no los CPU, los teclados no sé cómo se salvaron y la llave de repuesto, sin el monitor no podemos acceder a la información del ciudadano”, informó la funcionaria judicial.

Si bien la información sobre las multas y el padrón de infracciones no se borró (están en una nube digital), hasta que no coloquen los nuevos monitores no podrá haber atención al púbico.

Los ladrones buscaban algo más ya que los cajones de los escritorios permanecían abiertos, aunque no pudieron llevarse los CPU. De acuerdo con lo informado por Vidal la alarma no se encendió e investigan las causas.