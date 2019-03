En definitiva, los lotes ubicados el sector de bardas no se venden porque nadie compra. No aparecen empresas dispuestas a desembolsar millones para abrir calles y llevar los servicios. Por eso, de los cuatro terrenos que adjudicó el Municipio meses atrás sobre calle Albardón, solo uno está en oferta con una inmobiliaria de Buenos Aires y por ahora no tiene inversor ni proyecto.