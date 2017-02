Los millones rechazados y las "caras largas"

Alario pudo decidir, pero Bou y Andújar no. Las ofertas encajonadas en el fútbol criollo.

NEUQUÉN

Lucas Alario se tomó su tiempo. Los millones que ofreció Tianjin Teda Football Club de China, lo ameritaban. Durante una semana pensó en su momento en River y en la Selección argentina, y hasta el mismo Emmanuel Gigliotti, ex Boca y recién llegado el fútbol chino, lo aconsejó para que siga en el fútbol argentino (“Su momento, es diferente al que me tocó a mí”, le dijo). Alario decidió quedarse, pero hace poco Gustavo Bou y Mariano Andújar no tuvieron esa posibilidad, sino que los dirigentes respondieron por ellos.

El atacante riverplatense era pretendido por un equipo del gigante asiático, que estaba dispuesto a pagar los 24 millones de dólares de su cláusula de rescisión. Sin embargo, Alario priorizó el futuro deportivo (y sobre todo sus chances de ser convocado a la Selección) por encima del dinero y así se lo comunicó a los dirigentes del club.

“Decidí quedarme un tiempo más en Núñez. No fue un día fácil, era una decisión de vida y la tomé por lo que sentí luego de hablarlo con la familia y con mi representante”.

El interés de Boca por Andújar fue una de las novelas del verano, el Xeneize realizó más de una oferta, el arquero se desligó y dijo que estaba cómodo en el Pincha y que su futuro lo decidían los clubes. No hubo guiño del 1, ni metió presión para destrabar la situación. Los días pasaron, desde Boca se impacientaron, presionaron y Sebastián Verón terminó por hartarse. “(Daniel) Angelici nos cansó con esta situación. Somos Estudiantes y nadie nos apura”, se quejó la Brujita. Finalmente, Andújar se quedó en el Pincha.

En Avellaneda, desde hace años se vive una historia de amor y odios entre Bou y la dirigencia de Racing.

La Academia encajonó la oferta de Corinthians de Brasil y luego un pase millonario al Beijing Guoan de China, que se lo quería llevar por 8 millones de dólares brutos para llevarse a la figura del equipo académico, pero la oferta fue rechazada por la dirigencia.

Más o menos felices, Alario, Andújar y Bou siguen en el fútbol criollo.