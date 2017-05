Los ocupantes protestaron con la toma por una salida laboral.

Pidieron respuestas a Ricardo Fernández, un funcionario de ese organismo provincial, por el reclamo de puestos laborales. "Fernández me hizo regularizar la cooperativa, nos prometió trabajo y ahora no nos atiende. Le dimos tres semanas pero no nos da respuesta", dijo Esther Villalobos, titular de la cooperativa Río Covunco.

Fueron las mismas personas que el pasado 19 de abril habían cortado el tránsito en los puentes carreteros que unen Cipolletti y Neuquén.