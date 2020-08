Los peloteros, cada vez más complicados con la cuarentena

View this post on Instagram

Alejandra Ramirez, mi mamá, dueña del pelotero Burbujitas con una trayectoria de 10 años, hoy tiene que dejar el lugar al que se mudó en diciembre del 2019 y ni siquiera pudo abrir por la pandemia, principal fuente de ingresos de la familia y el cual solo generó deudas hasta la fecha. Pero hoy, no queda más que cerrar las persianas y decirle adiós a esto que generaba tanta felicidad en ella y en todas las familias que siempre fueron a festejar allí los cumpleaños. Pido difusión, el gobierno mira para otro lado y familias como la mía quedan en la lona. Pero el dolor más grande es ver a mi mamá en esta situación y ustedes podrán ver lo que genera en ella . Gracias .