Los profesionales podrán arrancar a trabajar el lunes

Esta última semana, ante los trascendidos de una paulatina vuelta a la actividad, varios colegios profesionales elevaron propuestas de protocolos de higiene al gobierno provincial. Hasta ayer, las medidas con las que podrán reabrir las puertas seguían en análisis. Solo se especificó desde Nación que deberán tramitar el certificado único de circulación y atender a sus clientes con turnos previos.

Marcelo Iñiguez, del Colegio de Abogados, señaló que hacía falta una reapertura “porque la gente necesita de sus derechos; como el que tiene que cobrar una indemnización o en un reclamo de alimentos, que son cuestiones que no pueden esperar”.

Contó que, en este mes de cuarentena, varios letrados recurrieron a la atención virtual por Zoom y otras plataformas, “pero no todos los clientes tienen acceso y tampoco es una opción en ciertas localidades”.

Marcelo Fernández Dotzel, del Colegio de Ingenieros, también celebró la inminente habilitación. “Era necesaria, sobre todo por el interior, pero lo tomamos con mucha responsabilidad y vamos a procurar que no se use el transporte público para ir a las obras, para no generar tanto movimiento”, recalcó.

Dijo también que “se van a designar responsables a nivel técnico y de higiene y seguridad para controlar los protocolos, porque los municipios no van a poder tener un inspector en cada lugar”.

Julio Ríos Marín, del Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas, fue más cauto con la reapertura. “Les va a servir a los contadores sin oficina que van a ver a sus clientes o también con las auditorías, porque hay que trasladarse, pero no lo pensamos como una liberación, sino algunos días de la semana en ciertos horarios”, sostuvo.

“La cuarentena implicó trabajar desde casa más que antes, al no tener empleados para hacer una liquidación de sueldos, por ejemplo”, indicó.

Piden aprovechar la pandemia para modernizar el servicio de justicia

Desde el Colegio de Abogados de Neuquén llamaron a jueces y funcionarios a aprovechar la pandemia para migrar del viejo sistema judicial de papel al digital. “En nuestra provincia, todavía se trabaja con un carrito con rueditas cargado de expedientes que va de un despacho a otro, cuando en gran parte del mundo se aprovechan las nuevas tecnologías”, remarcó Marcelo Iñiguez, presidente de la asociación.

“Resulta absurdo, en el siglo XXI, que una persona de Gran Neuquén se tenga que tomar un taxi y pasar horas en una sala de espera para declarar y que le digan que vuelva al día siguiente, cuando en el mundo real en el que nos movemos tenemos teléfonos, Whatsapp y un montón de recursos”, indicó.

“El papel y el ‘vuelva mañana’ tendrían que desterrarse y la Corte Suprema sacó una acordada que implementa el expediente electrónico y la firma digital, por eso creo que es el momento para que Neuquén también avance”, dijo.

