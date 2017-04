La jueza de Ejecución Penal Raquel Gass finalmente habló y explicó, respecto de Martínez, que es el preso que depende de ella: “Se le otorgaron dos salidas por mes bajo la tutela de la señora Carabajal Oreo (la esposa). Esto fue con conformidad de la fiscal y con informes positivos del gabinete técnico criminológico”.

Lo cierto es que el mismo gabinete, en octubre del año pasado, desaconsejó que Martínez se sumara al régimen de salidas transitorias porque se habló un riesgo alto, de una personalidad con marcados rasgos de impulsividad y una deteriorada comprensión de las normas. Seis meses después, Martínez recibió un informe favorable que le permitió acceder a dicho beneficio, al que no podrá acceder cuando sea recapturado ya no tendrá porque se solicitó una audiencia para revocárselo.

Mariela Jara, asistente letrada a cargo de la oficina de ejecución de la pena, aclaró en LU5 que “lo que cambió en los informes fue la conducta del interno, que comenzó a realizar estudios, mantuvo a su pareja y las condiciones sociales afuera eran aceptables. Con un informe favorable, la fiscalía no tiene mucho para oponerse”.

Respecto de la realización de dichos informes, Jara aclaró que “lo hacen técnicos del gabinete criminológico que dependen del Poder Ejecutivo y que son profesionales que están avalados con sus títulos. El informe es muy tenido en cuenta porque nos acerca a la realidad que está viviendo el interno y si están dadas las condiciones en el domicilio que se ofrece para llevar adelante las salidas transitorias”.

A su vez, no negó que los profesionales estén desbordados, por eso no se puede atender a todos los internos, 300 sólo en Confluencia, como se debiera. “Acá hay una realidad, los recursos humanos del gabinete técnico no son suficientes. Se hace lo humanamente posible, pero es insuficiente la cantidad de personal que tiene el gabinete y materialmente se les hace imposible”, sentenció Jara, quien admitió que hubo reuniones en el Gobierno para revisar esta problemática.

En cuanto a la búsqueda, están libradas las órdenes de captura de los fugitivos y no se descarta que hayan abandonado la provincia.