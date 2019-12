“La gente ve el precio de los protectores y se alarma; no pueden creer que los faciales estén en 1400 pesos o los corporales salgan 800, pero los llevan igual, porque saben que no pueden ahorrar en eso”, contó Gabriela, vendedora de una sucursal de Global del Bajo neuquino.

Dijo que lo que más buscan los clientes son los factores altos, de 50 o 60 en adelante, y a partir de ahí se fijan en el precio. “Si un producto está en promoción, lo llevan todos”, acotó.

Aunque la recomendación de los dermatólogos es usar protector todo el año, la demanda fuerte empieza en noviembre. Este año, por el viento, se demoró un poco y las ventas repuntaron recién en los últimos días.

Mario, responsable en uno de los locales de Farmacia del Pueblo, comentó que los clientes se sorprenden por el precio de los protectores “pero igual la mayoría de las quejas siguen siendo para los medicamentos, que también aumentaron mucho”. Indicó que, aunque los envases de distintas marcas no bajan de 750 pesos, “se venden igual, porque hoy nadie piensa en tomar sol sin cuidarse”.

Caros: un envase mediano de factor 50 cuesta cerca de mil pesos. Los faciales salen $1400.

Los incrementos respecto del año pasado no fueron parejos. Los productos con menor factor de protección, que rondaban los 450 pesos a fines de 2018, hoy están en 750, un 65 por ciento más. En cambio, los de alta gama, con mayor bloqueo o componentes específicos para uso facial o para bebés, pasaron de 800 pesos hace un año a entre 1200 y 1400 este verano.

En los supermercados, los precios no bajan respecto de las farmacias. Los protectores de las dos marcas líderes en cremas corporales cuestan entre 700 y 950 pesos por envase de 180 gramos. Si se busca la variedad en aerosol o la que no deja la piel aceitosa, hay que pagar arriba de mil pesos.

Este verano, la protección solar será lo más caro del equipo playero. Es que mientras una sombrilla o una heladerita rondan los 800 pesos y una reposera básica llega a 1200, hay que pensar en tres bloqueadores como mínimo hasta el final de las vacaciones.

calor Los balnearios recibieron ayer a miles de personas. Omar Novoa

Según las recomendaciones médicas, el producto sirve con una aplicación de 30 a 35 gramos cada dos horas de exposición. Eso significa que una sola persona, usando la crema a conciencia, gasta un envase mediano cada 15 días. En un grupo familiar, este consumo se multiplica. La única alternativa gasolera es la protección “física”, que consiste en usar ropa clara y holgada, sombrero, lentes oscuros y permanecer a la sombra. Si no, para la tarde en la pileta o el río, no queda otra que estirar el sueldo e invertir en salud.

--> Por ley, todavía se los considera un cosmético

En los últimos 20 años, fue ganando terreno la idea de que la radiación solar es un problema de salud. Sin embargo, en Argentina, las leyes vigentes todavía consideran a los protectores y bloqueadores como un cosmético más.

Este mes, desde el Colegio de Farmacéuticos porteño pusieron el tema sobre la mesa y exigieron que se incluya los fotoprotectores dentro del Programa Médico Obligatorio, para que las obras sociales y el Estado se ocupen de garantizar el cuidado de la piel. También se pronunciaron a favor de esa iniciativa otras asociaciones de farmacéuticos y dermatólogos de todo el país. El argumento es que, al formar parte del programa, tendrían una cobertura social con descuentos de hasta el 40 por ciento, además de que los podría fabricar el Estado.

Desde marzo, además, hay un proyecto de ley en el Congreso para incluir a los fotoprotectores como medicamentos, que presentó un diputado del radicalismo. Hasta ahora, la propuesta no se analizó.

El verano pasado había dos protectores solares dentro del plan nacional de Precios Cuidados. Eso permitió que, en un contexto inflacionario, se pudiese garantizar el cuidado de la piel para todos los bolsillos. Sin embargo, en 2019, esos artículos se eliminaron de la lista.

Neuquén, zona con índice UV “extremo”

En nuestra ciudad, durante el verano, la radiación ultravioleta alcanza los valores más altos de la escala entre las 12 y las 14

de cada día. Eso implica que la exposición al sol por más de diez minutos durante ese horario puede producir lesiones en la piel. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) tiene una estación ubicada en el Paseo de la Costa que mide los rayos ultravioletas o “índice UV” todos los días, hora por hora. En el último mes, en una escala que va del 1 al 11, todos los mediodías se superó el valor más alto, considerado de riesgo “extremo”.

Calor - rio (7).jpg Pablo Godoy

--> Tres preguntas a una médica estética: Eugenia Hernández

1. ¿Qué pasa si se toma sol sin protector solar o usando un factor bajo?

Me ha pasado de que planteen esto de la economía, de no poder comprarlo. Bueno, en ese caso, no hay que exponerse al sol a partir de las 10 de la mañana y hasta después de las 4 de la tarde. Y eso significa estar bajo la sombra de un árbol o un techo, porque en una sombrilla los rayos ultravioleta pasan igual. A los bebés, debajo de la sombrilla, no los estamos protegiendo del sol.

2.¿Y cuál es el peligro en la salud de la persona?

Puede ser un golpe de calor o quemadura, que dependen de la hora y la cantidad de tiempo que estuvieron expuestos. Y después está el tema de estar atentos a nuestra piel, por la aparición de manchas y cambios en el borde o coloración de lunares o que sangren o piquen. En esos casos, hay que consultar cuanto antes a un profesional.

3.¿Qué piensa de que se considere medicamentos a los fotoprotectores?

Estaría buenísimo. Estoy completamente de acuerdo porque, tomándolo como una cuestión de salud, podríamos llegar a una mayor población. Porque la conciencia sobre el cuidado del sol hoy está arraigada en la gente, que no pasaba cuando los adultos de ahora eran chicos. El tema es que se pueda atender esto también con la obra social o desde el hospital.

