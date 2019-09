Los remedios de segundas marcas crecen por la crisis

A más de un vecino le ocurrió de ir a una farmacia a buscar una caja de ibuprofeno y encontrarse con que tiene que desembolsar más de 500 pesos. En esos casos, el dolor de cabeza se fue, pero el del bolsillo duró hasta fin de mes.

Por eso, en las farmacias de la ciudad, ya es costumbre que los clientes pregunten el precio antes de decidir qué van a llevar, como si estuvieran en la verdulería, en la fiambrería o en el kiosco. Si la plata no alcanza para la caja entera, se tienen que conformar con un blíster. Y si les sigue pareciendo caro el precio del producto conocido por la publicidad o la costumbre de uso, se llevan un producto en base a la misma droga producido por un laboratorio menos conocido y bajo una marca ajena a la propaganda.Lo grave -remarcaron en las farmacias- es que, en lugar de golosinas y tomates, están ahorrando con su salud.

p06-f01-remedios-farmacias.jpg

Néstor Scetta, gerente de la farmacia Aiken, comentó que los aumentos en medicamentos superaron a la inflación y por eso los compradores no saben cómo reaccionar. “Me puse a comparar la facturación de hoy con la de mayo y los remedios aumentaron un 40 por ciento en promedio; eso hace que se retraiga bastante el consumo”, señaló.

Explicó que los clientes compran menos lo que no es urgente y, cuando el remedio se necesita sí o sí, “llevan segundas y terceras marcas o, en lugar de la caja completa, te piden el blíster suelto”. Añadió que, en las farmacias que no pertenecen a grandes cadenas, “tu ingreso fuerte está en los medicamentos de venta libre, que es lo que más cayó, por eso hoy estoy con un empleado menos y no me dan los costos”.

Los enfermos no deciden qué remedio comprar hasta no saber bien cuál es el precio de cada marca. Es un comportamiento novedoso.

Victoria Ponce, vendedora de la farmacia Cintra, indicó que, entre tanto rebusque, mucha gente se avivó de que los grandes laboratorios cobran más del doble por la confianza que da una marca conocida. “La gente pregunta porque todo le parece muy caro y así descubren que la caja de Diclofenac Blokium de 15 unidades, por ejemplo, te sale 600 pesos y por 130 pesos podés llevar el blíster suelto con la misma cantidad de comprimidos y la misma droga con idéntica dosificación”, detalló.

Contó que ella lleva poco más de un mes en la farmacia “y ya aumentó todo, por eso los clientes se enojan cuando les decís lo que sale un jarabe para la tos o un analgésico”.

Hoy, en lugar del Lotrial, uno de los remedios más conocidos para la presión, cada vez se llevan más los comprimidos de otros laboratorios que contengan Enalapril. Lo mismo ocurre con el Tafirol, que tiene como principio activo el Paracetamol y sale mucho más barato si se compra el genérico.

MEDICAMENTOS.jpg

Eduardo es dueño de la farmacia San Judas, de calle El Chocón. Dijo que, “desde la disparada del dólar, los remedios aumentaron un 30 por ciento como mínimo y lo que es perfumería, un 40 por ciento”. También coincidió con sus colegas en que, en el rubro farmacéutico, “empezó a pasar que las marcas más conocidas están tan caras que la gente busca opciones más baratas”. A modo de ejemplo, agregó que “el blíster de Actrón te sale 95 pesos y el genérico 40, menos de la mitad”.

En el último cuatrimestre, la inflación en Neuquén rozó el 16 por ciento. Los medicamentos, en cambio, aumentaron más del doble en el mismo período. Con semejante escalada, en poco tiempo más, habrá que empezar a pagar los antigripales en cuotas.

P3.jpg

--> En octubre viene otra suba en las farmacias

Esta semana, fracasaron las negociaciones del gobierno nacional con los grandes laboratorios para congelar el precio de los medicamentos por 60 días, hasta noviembre. Tras la noticia de que no habrá acuerdo, las farmacias de la región recibieron el aviso de que se viene otra suba en los precios de los medicamentos en los próximos días.

Aunque aún no se dieron cifras certeras sobre lo que viene, se estima que el incremento será de entre un 7 y un 10 por ciento. “Por lo que nos dijeron, a principios de octubre vamos a tener otro aumento importante, así que el panorama hacia adelante es bastante gris”, le dijo a este diario Néstor Scetta, de la farmacia Aikén.

El profesional explicó por qué el precio de los medicamentos en Argentina está dolarizado. “Porque la mayoría de las drogas son importadas y hay remedios que directamente se importan hechos afuera, sobre todo en las patologías más crónicas”.

Aun cuando existe producción nacional de un fármaco, hay grandes laboratorios que prefieren los insumos que traen desde el exterior para sus productos.

--> Información para no pagar de más

Comparar sin salir de casa. Los precios de los remedios pueden compararse sin salir de la casa. El sitio www.preciosderemedios.com.ar permite comparar cuánto cuestan los remedios en base a la misma droga producidos por diferentes laboratorios.

Abastecimiento normal. La corrida de los precios de los remedios a la par del dólar no provocó desabastecimiento por ahora en las farmacias de la ciudad de Neuquén. Hubo merma de las ventas y cambio de hábitos de los compradores.

