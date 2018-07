Los represores se quedaron sin el beneficio del 2x1

En un fallo emitido el viernes, los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Armando Márquez ordenaron “disponer la realización de nuevos cómputos de pena a los condenados” en el primer juicio, a saber: Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de Inteligencia condenado a 25 años de prisión en 2008; Mario Gómez Arenas, ex responsable de Inteligencia (25 años); Luis Alberto Farías Barrera, ex jefe de Personal del Comando de la VI Brigada (22 años); Jorge Eduardo Molina Ezcurra, ex oficial del Destacamento de Inteligencia 182 (21 años); Sergio San Martín, ex oficial de Inteligencia (21 años) y Francisco Oviedo, ex suboficial de Inteligencia (7 años).

Al ex medico militar Hilarión de la Pas Sosa (condenado a 20 años) y al ex jefe del Batallón de Ingenieros 181, Enrique Braulio Olea (25), no corresponde esta resolución ya que ambos murieron en abril y mayo de este año.

Seis: de los ocho condenados en 2008 cumplen prisión domiciliaria.

En mayo pasado, el fiscal federal Miguel Palazzani había solicitado la anulación de los cómputos de penas que el Tribunal impusiera con el criterio del 2x1, que establecía que pasados los primeros dos años de prisión preventiva sin condena, se debían computar dobles los días de detención. En el caso de los condenados de la región, estos fueron encarcelados con prisión preventiva en 2007.

El fiscal Palazzani sostuvo que condenar con el criterio del 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la región era igual a aplicar criterios de amnistía que el Estado se comprometió a rechazar para los responsables de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones, violaciones y apropiaciones de menores durante la dictadura militar.

El reciente fallo del Tribunal no modificará las condenas pero sí se deberá computar la nueva pena teniendo en cuenta el tiempo que abarcó en cada uno de los casos el 2x1.

