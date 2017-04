Los restaurantes deberán ofrecer agua potable gratis a sus clientes

“Es algo beneficioso y saludable para toda la sociedad. Es una iniciativa que ya está en marcha en otras provincias y en distintos países del mundo”, explicó el diputado Jesús Escobar.

La ley estipula que se deberá colocar en los restaurantes un cartel con la leyenda “En este local usted tiene derecho a beber agua gratuitamente”.

“Esto no implica mayores costos a los comerciantes, hablamos de agua potable de red, no agua mineral ni envasada. Además, lejos de generar un menor ingreso porque si una persona toma un vaso de agua no bebería una gaseosa o bebida alcohólica, permitiría a los comerciantes neuquinos ampliar su rango de clientela”, destacó Escobar.

En la provincia de Buenos Aires, al igual que en la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba ya está implementada esta medida. Lo mismo sucede, con mayor tiempo de vigencia, en Nueva York, París, Londres y Barcelona. “Hemos accedido a testimonios de personas que ya gozan de este beneficio y nos contaron que al tener el agua potable gratis, en vez de destinar plata en comprar agua mineral, la gastan en un mejor plato o un mejor vino, por ejemplo”, explicó Escobar. “También se promueve un consumo de alcohol más responsable, y qué mejor manera que fomentando el mayor consumo de agua”, agregó Escobar.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el acceso seguro al agua potable es un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos. La iniciativa promovida por Escobar también se funda en beneficios ecológicos. Organizaciones como Greenpeace han denunciado que el agua embotellada produce toneladas de basura y una mayor huella de carbono por sus envases descartables.