La electricidad es otro de los servicios que se disparó. El tarifazo tuvo distinta intensidad según la categoría y consumo de cada hogar, con una suba promedio del 80 por ciento. Los vecinos sufrieron un aumento importante el verano pasado, entre enero y marzo, que rondó el 52 por ciento, porque CALF trasladó la suba mayorista de la energía. Luego, en octubre, el Municipio le reconoció a la cooperativa otro incremento del 27,2 por ciento.

CALF

Con el gas, la situación fue similar. Camuzzi aplicó en abril una suba promedio del 33 por ciento, con variantes según la categoría y consumo de cada familia. Después, en octubre, trasladó los nuevos valores mayoristas que dispuso Nación, lo que se tradujo en incrementos del 23 al 61 por ciento para los usuarios residenciales.

Las tarifas de agua y del tren, que venían demoradas, se duplicaron. En gas y luz, la suba rondó el 80%. El colectivo y el taxi, cerca del 60%.

En transporte, lo que más aumentó fue el tren a Cipolletti, que venía con la tarifa congelada en cuatro pesos durante años. El boleto se fue a siete pesos en septiembre y ahora, en noviembre, saltó a nueve. Es un 125 por ciento más de lo que se venía pagando.

El colectivo urbano tuvo un incremento más moderado, pero igual superó la inflación. Subió un 30 por ciento en febrero, otro 6 en julio y en unos días aplicarán otro 12,5 por ciento.

tren del valle

Los taxis subirán un 59 por ciento en 2018, similar al colectivo, aunque a inicios de 2019 tienen otro incremento programado, con el que alcanzarán un 96 por ciento en el plazo de un año. En abril, la tarifa aumentó un 16 por ciento, por una actualización que venía demorada desde 2017. Poco después, en mayo, había que volver a ajustar, pero se pateó la decisión varios meses y ahora se aplicará todo junto en dos cuotas: un 37 por ciento en unos días y otro 23,7 en febrero. La bajada de bandera pasará de 20,15 a 39,6 pesos de un verano a otro.

Este año, los servicios públicos treparon por el ascensor, muy por encima que cualquier otra variable. En algunos casos, fue por los aumentos pendientes de años anteriores y, en otros, por el dólar y los combustibles. En cambio, las familias neuquinas actualizaron sus ingresos por la escalera y cada vez deben destinar más para mantener su hogar y moverse por la ciudad.

gas Sebastian Fariña Petersen

55 % de incremento

Es lo que tuvo el boleto del transporte de colectivos, que pasó de 13,9 a 21,5 pesos. En enero de 2019 podría tener otro salto por la quita de subsidios, aunque por ahora no hay precisiones.

Tarifa social de luz, en peligro

Sobre llovido, mojado. Además del incremento de la luz que rondará un 80 por ciento en un año, se viene una quita de fondos para la “tarifa social eléctrica”, que beneficia a 16 mil familias neuquinas de bajos recursos.

Carlos Ciapponi, presidente de la cooperativa CALF, que presta el servicio en Neuquén capital y otras localidades de la zona, explicó que, aunque el gobierno nacional anunció que daría marcha atrás con la eliminación del subsidio, la plata para cubrir el consumo de los que menos tienen “no está en el presupuesto del año que viene” que se votó en el Congreso.

“Al no estar en el presupuesto, no sé qué va a pasar, si lo va a pagar igual Nación, el Municipio, Provincia o quién”, comentó. Si no aparecen los fondos, el 1 de enero de 2019 se cae esta ayuda que es clave para los sectores más pobres.

p06-f02-epas.jpg

La nueva suba del EPAS ya les llegó a los usuarios

El tercer y último aumento anual del EPAS les empezó a llegar a los vecinos hace unos días, con la facturación de octubre. El metro cúbico de agua de red se fue a 6,1 pesos más IVA, el doble de lo que se pagaba en enero de este año.

Mauro Millán, presidente del EPAS, recordó que se llegó a esa tarifa tras un incremento del 50 por ciento en febrero de 2018, otro del 25 por ciento en julio y una última suba del 25 por ciento en octubre. Afirmó que “así lo dispuso el decreto 839 del gobierno provincial”, que estableció un mecanismo gradual para actualizar los precios del agua y cloacas.

En un primer momento, el EPAS intentó cobrarles a los vecinos un 100 por ciento de incremento en una sola vez, pero luego el gobernador Omar Gutiérrez emitió un decreto que “suavizó” el tarifazo en varias cuotas. Cuando se sancionó la norma, se había informado que la gradualidad se iba a extender hasta el primer trimestre de 2019, aunque finalmente los tres tramos quedaron dentro de 2018.

La producción de agua potable de red le cuesta al EPAS 9,17 pesos más IVA a valores de principios de 2018. Para llegar a esa cifra, el ente debe aumentar sus precios un 50 por ciento más en los próximos meses.

El decreto original de incremento, que se anuló, contemplaba una segunda tanda de aumentos para llegar a un metro cúbico a 9,17 pesos, pero esa parte del tarifazo quedó en suspenso.

Millán aclaró que, “por ahora, no están previstos nuevos incrementos para el año que viene”, aunque advirtió que eso dependerá de lo que decida el gobierno provincial. Antes de las subas de 2018, el EPAS llevaba dos años sin tocar sus tarifas.

LEÉ MÁS

Entrará en vigencia la ley que prohíbe la pirotecnia en toda la provincia

Nueva modalidad en pleno centro: ahora se roban las térmicas de los edificios céntricos