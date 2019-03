¿Los televisores de los aviones espían a los pasajeros?

Singapur. Una polémica situación ocurrió en el aire: un pasajero que viajaba en la compañía Singapore Airlines descubrió que en el asiento de adelante, en la parte inferior de la pantalla de TV y entretenimientos, había un extraño orificio que parecía una cámara, aunque no estaba demasiado convencido de que eso pudiese ser cierto. Por eso, decidió escribirle a la aerolínea un tuit en el que le manifestó que había visto “un curioso sensor vigilándome desde el respaldo a bordo de un vuelo de Singapore Airlines ¿alguien me puede explicar para qué sirve?”. El tuit comenzó a viralizarse y desde Singapore Airlines le dieron una curiosa respuesta: “Algunos de nuestros nuevos sistemas de entretenimiento suministrados por el fabricante cuentan con una cámara integrada que ha sido desactivada dentro del avión: no hay planes futuros de desarrollar ninguna función empleando dichas cámaras”.