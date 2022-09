“Los trumpistas son una amenaza a la democracia”

“Los republicanos no tienen ni idea del poder de las mujeres. Déjenme decirles algo: están a punto de descubrirlo. En pocas semanas o meses, más de la mitad del país va a haber prohibido el aborto si nosotros no ganamos los comicios. Y no van a parar allí”, sostuvo el primer mandatario, que se puso al frente de los esfuerzos para conseguir la mayor cantidad de votos, apuntalado por los sondeos que evidencian un alza en su imagen positiva.