La ministra de Turismo, Marisa Focarazzo, estimó que cada turista gastará 1570 pesos por día, un 13% menos que durante las vacaciones de verano, cuando cada viajero destinaba unos 1800 pesos por jornada en alojamiento, gastronomía, excursiones y recuerdos o regalos. La merma se debe a que los hoteles mantuvieron e incluso bajaron su tarifa con respecto a los meses de enero y febrero.

“Siempre decimos que la oferta se tiene que mantener en relación con lo que cuesta la vida”, señaló la ministra en declaraciones a LU5. Destacó la importancia de sostener la premisa de “bueno, bonito y barato”, en referencia a las exigencias de calidad que mantienen desde el ministerio con precios accesibles para los turistas.

En promedio, las reservas alcanzaron un 80% y se focalizaron sobre todo en la ruta de los lagos y la del pehuén. Al 85% de ocupación previsto para San Martín de los Andes se suma un 100% en Copahue y Villa Pehuenia, así como un cupo lleno en las plazas hoteleras del norte neuquino.

El movimiento de viajeros comenzó a notarse ayer, cuando miles de automóviles coparon la autovía norte para dirigirse a la Cordillera (ver aparte). La ETON también mostró desde el miércoles un ritmo agitado, con pasajes agotados para miércoles y jueves.

Aluminé recibió ayer a los turistas con la celebración de la Fiesta del Pehuén, Otro de los destinos más concurridos durante la Semana Santa es Junín de los Andes, ligada al turismo religioso. Allí, la celebración del viacrucis culminará el sábado con una visita el Cristo Luz, la obra artística de 40 metros que fue inaugurada el año pasado.

Desde el Ministerio de Turismo de la provincia quieren garantizar calidad y precios bajos a los turistas. Todo depende del lugar.

Blanquear el negocio turístico con trámites simples

El gobierno Provincial inició una campaña para cambiar las normativas y facilitar los trámites a quienes quieran “blanquear” su negocio turístico. Será una de las medidas para combatir la informalidad en el sector, el segundo en generación de riquezas de Neuquén.

Adalberto Manestar, director del Ministerio de Turismo, informó que se está trabajando en una nueva ley y también tratarán de llegar a acuerdos con los municipios “para hacer más simples las habilitaciones comerciales”.

“La ley va a contemplar sanciones para el que no esté registrado pero no es el eje que nos interesa, sino la seguridad de los turistas, porque todos los hoteleros, guías y demás se publicitan por redes sociales y tenemos un 30 por ciento que son informales y no tienen ninguna habilitación”, detalló.

El funcionario señaló que eso implica “una competencia desleal para el que paga impuestos y sigue las reglas, por eso creemos que se puede disminuir la informalidad con trámites más sencillos”.

Añadió que, en paralelo, van “a controlar todas las ofertas que se publican en redes sociales”. “Si no están en el registro de Turismo, iremos a verlos para sancionar o clausurar”, advirtió.

Piden precaución al transitar las rutas

Desde la mañana de ayer, una gran cantidad de viajeros salieron a las rutas para llegar a los destinos cordilleranos a pasar el fin de semana largo. La mayoría de los vehículos confluían en la báscula de Senillosa y generaban un caos de tránsito con demoras de hasta una hora media para llegar a ese punto desde el centro de Neuquén. “Pedimos que vayan con cuidado y que respeten las normas, que usen el cinturón de seguridad y que frenen en lugares seguros a tomar fotos”, dijo María Focarazzo, ministra de Turismo.