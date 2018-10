Luces, cámara... sexo

Las imágenes de la escena en cuestión llamaron la atención apenas se lanzó el tráiler del film, que llegará a los cines de todo el país este jueves. Es que allí se ve a Barón completamente en llamas.

“La escena duró una hora y cuarenta, fue un desafío muy grande. No había hecho nunca escenas de sexo, él tampoco. Para ambos fue un montón, pero nos tranquilizamos mutuamente”, expresó la ex de Daniel Osvaldo en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina.

En su cabeza: Romero contó que no se imagina sus días sin la “bomba sexual” en su vida.

Jimena aprovechó la oportunidad para aclarar que no fue ella quien decidió que su personaje llevara el pelo rubio, luego de las críticas que realizó la propia Marixa Balli. “Hubiese preferido teñirme de negro antes de ese rubio anaranjado espantoso que me pusieron que todavía no me lo puedo sacar”, relató, y continuó diciendo: “No sé qué polémica hubo con Marixa, de hecho, yo me junté con ella y fue súper amorosa conmigo. Creo que tiene enojo con la producción, yo soy actriz y una empleada, la que me dice qué hacer es la directora”.

¿Se terminó el amor?

La semana pasada, Jimena y Rodrigo fueron vistos a las afueras del departamento de él, muy mimosos. Según contó el notero de El diario de Mariana, él le tocó la cola e incluso hubo besos.

Sin esquivarle a la prensa, la autora de “La tonta” le contó al mismo ciclo: “Nos abrazamos, pero no estuvimos a los besos. Tampoco pasó tanto de la separación, por eso evito verlo. Él manosea mucho, es difícil. No se termina la relación, se terminó el noviazgo”.