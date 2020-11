Lucifer rompió récord de audiencia en los Estados Unidos

La serie protagonizada por Tom Ellis quedó lejos de sus competidores: en segundo lugar se ubicó la animación The Legend of Korra con 1,248, mientras que The Umbrella Academy fue tercera con 1,088 millones de minutos. Los diez primeros del ranking fueron transmitidos por Netflix.

LUCIFER.jpg Lucifer: la serie más vista en los Estados Unidos.

Lista completa de audiencia:

Lucifer: 1.59 millones de minutos vistos, The Legend of Korra: 1,250 millones de minutos vistos, The Umbrella Academy: 1.09 millones de minutos vistos. The Office: 928 millones de minutos vistos, Shameless: 802 millones de minutos vistos. Greys Anatomy: 764 millones de minutos vistos, Project Power: 761 millones de minutos vistos, Mentes Criminales: 713 millones de minutos vistos, NCIS: 533 millones de minutos vistos y Teenage Bounty Hunters: 422 millones de minutos vistos.

Con respecto a la última parte de la quinta temporada de la serie de Netflix, hay muchos rumores en cuanto a la fecha de entrega, muchos dicen que Lucifer terminará esa temporada a finales de este año, específicamente en el mes de diciembre, sin embargo, por la pandemia de Covid-19, y las pausas que se hacen por medidas de seguridad, otros opinan que la quinta temporada será terminada para principios del año próximo.

De igual forma pasaría con el lanzamiento de la sexta y entrega final de la serie que protagoniza el actor Tom Ellis, esta sí o sí quedará para el año 2021.