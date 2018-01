Luis Ventura ganó 74 mil pesos en la quiniela

"No sé si fue un mensaje de mi viejo desde arriba. Le jugue a la quiniela... ¡y salió en la nocturna! $200 a la cabeza al ambo (últimas dos cifras), y $100 al terno (últimas tres cifras). Saque 74 mil pesos, a lo mejor mandado del cielo de Don Antonio, que cumpliría 91 años... para mí, cumple", expresó muy emocionado ante las cámaras.

Contando más de su afortunada apuesta, el Ventura reveló que no fue él quien jugó, sino que lo hizo su “mano derecha”.

“En realidad no lo jugué yo. La mano derecha de mi vida siempre ha sido Huguito Muñoz. Desde hace 35 años, él me levanta todos los días a las 7.30, 8 de la mañana y me ceba el primer mate. Y ayer (por este martes 23 de enero) le había comentado que mi viejo estaba cumpliendo años, entonces fue y le jugó a la quiniela”, finalizó.