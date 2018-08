Luli sigue furiosa

En medio de la catarsis tuitera, la modelo habló con Clarín y contó por qué estaba grabando a su ex cuando descubrió que estaba haciéndole una brujería.

“El audio está cortado. Dura una hora y media más, yo mostré sólo esa parte. Lo había grabado por otra cosa y eso sucedió sin imaginármelo”, aclaró sobre el registro donde se escucha al ex presidente del Banco Central balbucear “no sé, no sé”, luego de que ella le pregunta: “Ay, Martín, por Dios, ¿qué hay ahí en la heladera? ¿Qué es eso? Ay, por Dios. ¿Qué es eso?”.

“Quería dejar comprobada otra cosa: que yo le iba a pedir por favor una condición para que no nos siga viendo a mí y a mi hija, porque él se confundía cada vez que nos veíamos”, explicó Luli, manteniendo el misterio.

Salazar concluyó remarcando que cortó “todo tipo de diálogo y vínculo” con el economista y que desde que tomó esa decisión está “perfecta”.

Un tacaño: Luli mandó al frente a Redrado al contar que Matilda sólo recibió un regalo de él.

Lapidaria en las redes

“Es obvio que no es hija de él, con sólo mirarla te das cuenta de que es hermosa en todo sentido. Nada que ver”, escribió Luciana, haciéndose eco de una nota de Ángel de Brito que hacía referencia a su hija Matilda y la supuesta paternidad del Golden Boy.

Luego, ante la pregunta de una seguidora, dejó mal parado a su ex al contestar: “Nunca le regaló nada, perdón, sí, un vestidito hace 7 meses”.

Régimen de visitas congelado

Días atrás, Luli había dicho que su amiga y abogada Ana Rosenfeld se iba a encargar de coordinar un régimen de visitas con Redrado. Ocurre que, pese a que él no es el padre, tenía intenciones de continuar viendo a Matilda tras el escándalo y la separación. No obstante, la letrada se negó a realizar ese trabajo y dijo que “por ahora” no iniciarán ningún tipo de demanda contra el economista. “¿Qué podríamos reclamarle? Es muy largo de explicar”, sentenció.