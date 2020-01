luna josefina bebe 2020 junin Rodolfo Ramírez

El adelanto de Luna para conocer el mundo no permitió que Walter, su papá, estuviera presente al momento del parto. “Él es policía y tuvo que viajar por el trabajo. Va a llegar cerca de las 3 de la mañana”, contó la mamá.

LG-Primer-bebe-2020-(7).jpg Lucía, Ezequiel y Santiago, felices iniciando el 2020. Leandro Gutiérrez

Lucía (20) y Ezequiel (26), flamantes mamá y papá de Santiago Ismael Garcilazo, su primer hijo, contaron a LM Neuquén cómo fue la llegada del pequeño de 3 kilos y 80 gramos, quien -al igual que Luna- también se adelantó dos semanas pero desde hace ya un par de días estaba ansioso por salir. Desde Parque Industrial, ya habían ido hasta el hospital el lunes por la noche, asustados por las contracciones.

"Ya una semana atrás empezó con mucho dolor. La noche del lunes vinimos porque estaba con mucho dolor, y nos fuimos a las 2 de la mañana a la casa. Apenas llegamos, empezó con mucho dolor otra vez así que volvimos a las 4 de la mañana y la dejaron internada hasta las 7, y pudo dormir hasta las 10", inició el relato Ezequiel.

Los viajes entre la casa y el hospital continuaron. "Vivimos en la meseta en Parque Industrial, entonces sentíamos el miedo de estar lejos, de no saber si llegás, si lo vas a tener en el camino", indicó Ezequiel. Santiago quería nacer en 2020, así que se hizo esperar algunas horas más, y finalmente este 1 de enero, Lucía volvió a ingresar al hospital alrededor de las 4.30 y a las 7 empezó el trabajo de preparto. "Apenas le eché el primer chorro de agua caliente en la espalda, me dijo que estaba naciendo. Ahí llamé a todos, se llenó de gente, pujó tres veces y nació", contó emocionado el papá, de 26 años.

Primer bebe 2020 neuquen Todo el equipo del Castro Rendón recibió con felicidad a Santiago, el primer bebé del 2020 de la capital neuquina. Leandro Gutiérrez

El primer nombre del pequeño lo eligieron porque a ambos siempre les gustó mucho. El segundo, en cambio, fue por tradición familiar vía paterna ya que el papá y los dos hermanos de Ezequiel también llevan Ismael como segundo nombre.

La noticia del embarazo de Lucía llegó en un momento difícil ya que familiares y allegados atravesaban situaciones graves de salud. “De por sí el año era duro y el embarazo no se podía disfrutar del todo, y también nos poníamos nerviosos por el tema de que le afecte al bebé”, señaló Ezequiel. Sin embargo, Santiago llegó a sus vidas para salvar el 2019 y para que el 2020 sea un renacer. “Todo el esfuerzo del trabajo valió la pena, todos los dolores y los malos ratos que pasamos en 2019 con la familia. Gracias a Dios él creció sanito, todos los estudios salieron bien y fue un embarazo bastante sano”, expresó Lucía con profunda alegría.

Primer bebe 2020 neuquen Leandro Gutiérrez

Desde Trevelín, llegaron el papá y la mamá de Ezequiel para conocer a su nieto. Para ellos, casi no existió el festejo por la llegada del 2020. “Ayer no nos dimos cuenta de que era fin de año, estábamos pendiente de ella”, asegura Alejandro entre risas. “Como abuela estoy muy emocionada porque él es el mayor de mis hijos varones. Pasó una etapa difícil de su vida y ahora me pone feliz verlo con su esposa y su hijito”, confesó Elena.

