Mac Allister, el jugador que buscan cuatro grandes

“Boca, San Lorenzo, Independiente, Racing y Estudiantes están interesados en Alexis”, expresó Carlos Mac Allister, padre y representante del futbolista. Incluso, contó que Sebastián Beccacece y Eduardo Pizzi, flamantes entrenadores de Independiente y San Lorenzo, se comunicaron con él, yadelantó que ningún equipo sacó ventajas: “Hablé con Pizzi, Beccacece y Milito, no así con Alfaro y Coudet, pero por ahora está todo abierto”.

Beccacece manifestó su interés públicamente: “Nos encantaría contar con Alexis Mac Allister, he hablado con él, se lo he manifestado. Me encantaría poder entrenarlo”.

Sin embargo, el representante del jugador dijo que en caso de que solamente se quede seis meses más, permanecerá en Argentinos Juniors: “Si se queda hasta diciembre, ya le dimos la prioridad a Argentinos, porque no tendría sentido ir a otro lado por tan poco tiempo”.

Rompió el silencio

Alexis habló sobre el interés de varios clubes en el mercado de pases de invierno. Fue cauto.

“Se han comunicado varios clubes. Pero estamos en ese momento en el que hay que evaluar todas las opciones. Tenemos que hablar con el Brighton para ver qué es lo que piensan y veremos qué se decide”, indicó.

Además, contó qué significa ser seguido por estos equipos grandes. “Es un orgullo para mí y sé que me lo gané. Estoy muy tranquilo, esperando las opciones, pero obviamente que es un orgullo que tantos equipos se fijen en mí”, aseguró.

Boca fue el último grande en meterse en las negociaciones, se reunió con la gente que maneja al jugador y hoy realizará una oferta formal al Brighton, club que adquirió al jugador en enero por 8 millones de euros.

En caso de que el equipo inglés tome la decisión de cederlo por seis meses, el jugador continuará en Argentinos. Si la intención es hacerlo por un año completo, el Xeneize e Independiente corren con ventaja.

El único enojado es Malaspina

Mientras los Mac Allister se muestran satisfechos con el interés de varios clubes por Alexis, al que no le gustó nada fue al presidente de Argentinos, Cristian Malaspina, quien se enojó con Sebastián Beccacece por la reunión que mantuvo con el jugador. “El mejor lugar para Alexis Mac Allister hasta que se vaya a Brighton es Argentinos, es su casa y tiene el puesto asegurado”, manifestó.

Sobre la reunión que mantuvo con el DT del Rojo, el dirigente avisó: “Me pareció raro que Beccacece se haya comunicado con Mac Allister, él es jugador del club todavía. No me gustó”.

Además, se mostró confiado en que el futbolista continuará en el club. “Soy optimista para que se quede. Ir a un club nuevo donde tiene que demostrar de nuevo es difícil”, indicó.