Machado desembolsó $16 millones para sus víctimas

Desde el Colegio de Jueces de Neuquén no ven con buenos ojos que el estafador serial quede en libertad, porque habilita a pensar que el que tiene plata hace lo que quiere.

En el imaginario social no cabe la idea de que un hombre que estafó a 29 personas quede en libertad, pero a los fines de los acuerdos judiciales esto podría llegar a pasar.

Las investigaciones conjuntas de la fiscalía de Delitos Patrimoniales y el departamento de Delitos Económicos lograron demostrar que Machado y familia actúan plenamente. La banda la lideraba Fernando Machado y estaba compuesta por su hijo Mauro, su esposa, dos hombres que se hacían pasar por gestores y la empleada doméstica que era testaferro.

“Un acuerdo que deje a Machado en libertad sólo sirve para decirle a la gente que el que tiene plata puede hacer lo que quiera. Debe recibir una pena ejemplificadora”, dijo el Juez neuquino bajo reserva

En noviembre del año pasado la Policía le secuestró 55 vehículos, entre los que había autos de lujo, camiones con volquetes, camiones para transporte de áridos, motocicletas, cuatriciclos, lanchas y hasta motos de agua.

La fiscalía ordenó la detención de todos los miembros la banda y fueron acusados de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a estafar mediante la venta de vehículos. Incluso, estuvieron unos meses detenidos con prisión preventiva.

bienes incautados a Machado Agustin Martinez

Machado es uno de los máximos estafadores neuquinos. Ya les pagó a 29 víctimas de todo el país y espera que el acuerdo sea de una pena en suspenso.

Cuando todo se encaminaba a ir a juicio y meterlos presos, el defensor de los Machado jugó una carta tentadora. Propuso arreglar con todas las víctimas para recuperar su dinero o que les entregaran el vehículo que habían pagado. La fiscalía accedió a la reparación, pero tenía que alcanzar a los 29 damnificados.

Durante la semana pasada, LM Neuquén confirmó que Machado desembolsó 11.496.873,46 pesos y 115.000 dólares. En total pagó poco más de 16 millones de pesos para reparar el daño. Ahora, el estafador aguarda que se homologue un acuerdo con una pena de tres años en suspenso así evita ir a la cárcel.

Magistrados integrantes del Colegio de Jueces confiaron que hubo reuniones para dejar en claro que no se puede homologar cualquier tipo de acuerdo y que en este caso no ven con buenos ojos que Machado no vaya a la cárcel después del reguero de víctimas que dejó.

