Pasaron veinte minutos entre que el Presidente bajó del helicóptero y volvió a subir para emprender el regreso. En ese lapso, parte del barrio se vio revolucionado ante su visita, ya que se cortaron las calles y se invadió la zona con personal de seguridad y ambulancias.

Su visita en ambos lugares fue tan fugaz como sorpresiva, aunque la empresa Panther ya había sido contactada por Casa Rosada a raíz de un mensaje en las redes sociales que sus propios dueños habían hecho llegar.

"Estamos empezando a hacer lío", le comentaron Maximiliano Picazo y Juan Manuel Moll en el mano a mano con Macri cerca de las 12:30 de este viernes. "Todos juntos trabajamos, ustedes, nosotros, para hacer más energía. Y baja el precio de la energía para todos", les indicó el presidente durante el encuentro.

Los dueños de la pyme le comentaron al Jefe de Estado el servicio que prestan en cada intervención en los pozos petroleros, cuya profundidad -en algunos casos- llegan hasta los 5 mil metros en Vaca Muerta.

La empresa Panther es la única nacional y local que se dedica a las herramientas de fondo (thru tubing). "Somos los únicos locales que nos dedicamos a este servicio. Todas las compañías son internacionales", subrayó Picazo en conversación con LM Neuquén.

Para los dueños, la breve visita de Macri por la pyme alcanzó para que pudieran comentarle la difícil situación que atraviesan. "Le transmitimos que la situación es difícil en distintos aspectos para nosotros que somos una pequeña empresa y nos escuchó", resaltó el empresario.

Los principales problemas -según indicaron- tienen que ver con la alta tasa de intereses para acceder a créditos y que la mayoría de las herramientas vienen del exterior, aunque resaltaron "el destrabe de las importaciones".

"Le recalcamos que las pequeñas y medianas empresas son las que más están sufriendo porque se nos trata de la misma forma que a las grandes empresas, y que más allá de que estamos ligados a Vaca Muerta, también estamos sufriendo", señalaron.

Ante los planteos, dijeron que Macri los escuchó, tomó notó y reconoció la problemática. "Nos parece valorable que nos haya escuchado", consideraron.

Pero antes de llegar a la pyme, el Presidente y su comitiva visitaron a un matrimonio neuquino del mismo barrio, que se mostró agradecido ante su visita. Carmen Seguel y José Salamanca recibieron a Macri en su hogar y, en conversación con LMN, contaron que también le transmitieron algunas dificultades que atraviesan.

"No me lo esperaba para nada. Una alegría que haya venido a mi casa porque jamás me esperé la visita de un presidente y justo hoy vino", dijo emocionada Carmen, de 74 años, quien vive junto a su marido hace cincuenta años en su casa sobre la calle Hilario Cuadros.

Familia Salamanca visita de Macri-03.jpg Claudio Espinoza

La mujer confió que le expresó al presidente los problemas de salud que sufre y la falta de trabajo de sus nietos, aunque también aprovechó para halagarlo. "Yo le dije que era muy lindo y que en persona era más hermoso que en televisión", dijo entre risas.

"Uno no soluciona nada con hablar, son ellos los que tienen el poder. Yo le dije los problemas que tenemos acá, que no estamos bien y que estamos necesitando cosas. Él me dijo que ya lo sabía y que se iba a solucionar", detalló la mujer.