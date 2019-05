Maduro dice que evolucionan los acuerdos de paz

Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, gobierno y oposición se sentaron a la mesa de diálogos en República Dominicana, si bien las conversaciones no fructificaron y el oficialismo terminó convocando unas elecciones a las que compareció casi en solitario y que no fueron reconocidas por buena parte de la comunidad internacional. Por eso, Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino. En ese contexto, la misión del grupo de contacto internacional para Venezuela, auspiciada por la Unión Europea, insistió ayer en que es necesario un mayor compromiso político entre el gobierno y la oposición para lograr “una solución pacífica y democrática de factura venezolana”. La misión, que estuvo en Caracas el 16 y 17 de mayo, dijo que abordó la posible vía para “un camino electoral negociado” entre el gobierno del presidente Maduro y el mandatario interino, Guaidó.