Maduro no vendrá a la Argentina por temor a agresiones

La incertidumbre acerca de la llegada del presidente Nicolás Maduro concluyó este lunes a la tarde mediante un comunicado del gobierno de Venezuela en el que se explicó que el mandatario no asistirá a la VII Cumbre de la Celac, a desarrollarse este martes en Buenos Aires. En el texto oficial se indica que la decisión fue tomada tras detectar un “plan de la derecha neofascista” orientado a realizar una serie de agresiones contra la delegación venezolana encabezada por Maduro. Venezuela estará representada por su canciller en la Celac.

Y agrega: “No obstante, ante este escenario de planes extravagantes diseñados por extremistas de la derecha alienados a intereses externos a nuestra región y con el fin de aportar al buen desarrollo y culminación exitosa de la Cumbre en cuestión hemos tomado la decisión responsable de enviar al canciller de nuestro país como jefe de delegación con las instrucciones de llevar la voz del Pueblo de Venezuela ante la máxima instancia de la Celac, así como realizar las interacciones necesarias que se desarrollarán entre las 33 delegaciones presentes en la cita, en todos sus niveles”.

El domingo, Patricia Bullrich había dicho que presentaría un pedido ante la DEA para que detuvieran al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en caso de que el mandatario pisara suelo argentino. La presidenta del PRO estipuló que la DEA tenía el poder de arrestar a Maduro en Ezeiza, algo que fue descartado por juristas y diplomáticos.

“Lo de la denuncia es absolutamente inviable, no se puede detener a Maduro. Tal vez Patricia Bullrich busque cumplir un sueño de arrestar a alguien a quien ella no quiera, pero primero tiene que haber un juicio previo, una condena. En casos internacionales, además, tiene que haber orden de la Interpol y no la hay”, había explicado en las últimas horas el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde.